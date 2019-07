Torres expone al Rey que la situación de Canarias necesita un reajuste y que su Gobierno está dispuesto hacerlo

Torres ha declarado que ha hablado de educación, innovación, sostenibilidad y energías renovables con el Jefe del Estado y ha insistido de manera ostensible que para Canarias es "clave" tener unos Presupuestos Generales del Estado, porque es la autonomía que "más depende" de los ingresos del Gobierno central.

Además, se ha mostrado optimista en que haya un Gobierno "a la vuelta del verano" y cree que no solo Podemos debe negociar con el PSOE, sino que también tienen que hablar las demás formaciones políticas, aquellas que tienen el "no por el no" y que reclamaban en su momento tener políticas de Estado al PSOE.

