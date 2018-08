Trabajadores venezolanos piden mejores salarios para evitar la fuga de talentos

Cientos de trabajadores del sector público de Venezuela protestaron hoy en demanda de mejoras salariales para evitar la fuga de talentos, en medio de la grave crisis económica en el país.

"La empresa está en obligación de dar salarios que no permitan que se siga fugando el talento humano", dijo el presidente del sindicato de trabajadores de la empresa estatal de comunicaciones CANTV, Juan Veliz, quien junto a decenas de empleados públicos bloquearon una importante avenida de Caracas.

Distintos gremios -entre ellos docentes universitarios, médicos o enfermeras- han denunciado en reiteradas ocasiones que el personal deja su puesto de trabajo debido a los bajos sueldos.

En la manifestación de hoy, los empleados de CANTV se quejaron además de no contar con las herramientas que necesitan para desempeñar sus tareas, como también denunciaron trabajadores de otros gremios que han protestado en las últimas semanas.

"No hay insumos (materiales), no hay módem, no hay teléfonos, no hay nada", aseguró Veliz, quien insistió en que tanto en CANTV como en la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) los trabajadores abandonan sus puestos porque los salarios que están percibiendo no cubren sus expectativas.

Johan Fernández, empleado de Corpoelec que se encontraba en esta manifestación, hizo un llamamiento a todos los trabajadores a unirse a las protestas en demanda de mejoras salariales.

"Estamos pidiendo un paquete integral de 92.000.000 de bolívares (532 o 31 dólares según las tasas oficiales). El Estado nos está ofreciendo 10.000.000 de bolívares (58 o 3 dólares) que no solventa la situación de los trabajadores, no cubre las necesidades", dijo.

Lo manifestantes recordaron que la suma que ofrece el Gobierno no les alcanza para nada, pues en Venezuela un kilo de carne, por ejemplo, cuesta entre 8 y 10.000.000 de bolívares.

Entretanto, trabajadores del Parlamento venezolano que tenían previsto ir hasta la sede del Ministerio de Finanzas en el centro de Caracas para exigir también mejores salarios vieron su marcha impedida por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El secretario general del Sindicato Nacional Funcionarios y Funcionarias Carrera Legislativa, José Vicente Rivero, indicó a periodistas que el Gobierno se ha negado a aumentarles los salarios "bajo la excusa" de que el Parlamento está en desacato al Supremo y que, por tanto, sus actos son nulos.

Medios locales también informaron sobre protestas de otros gremios, como enfermería, en Bolívar (sur del país), Táchira (oeste) o Lara (oeste).

Además, decenas de jubilados de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) protestaron frente a la sede de la compañía en Caracas para exigir el aumento de sus pensiones.

"Estamos representando a ese conglomerado nacional de más de 28.000 jubilados y jubiladas que estamos reclamando un derecho que nos asiste legal y constitucionalmente, que es nuestro fondo de pensiones (...) pagarnos y ajustarnos nuestras pensiones anuales", declaró a la prensa el representante de jubilados de PDVSA, Douglas Pereira.