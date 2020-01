Trapero: Algunos Mossos hicieron menos de lo que tocaba el 1-O por ideología

El mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero ha asegurado hoy que no tiene "ninguna duda" de que los Mossos intentaron evitar el 1-O, aunque ha admitido que algunos agentes, no más de un centenar, hicieron "menos de lo que tocaba hacer" debido a "motivaciones ideológicas".

Así lo ha reconocido Trapero en su interrogatorio, que se inició ayer y que este martes se está alargando durante toda la mañana, en el juicio por rebelión en la Audiencia Nacional, donde afronta una petición fiscal de 11 años de cárcel.

En el interrogatorio al que le ha sometido el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, Trapero ha mantenido su tesis de que los Mossos hicieron todo lo posible, pese a la falta de recursos, para impedir el referéndum ilegal, en el marco del dispositivo "conjunto" con Guardia Civil y Policía Nacional.

Ante la insistencia del fiscal, Trapero ha subrayado que el 1-O los Mossos hicieron "bien su trabajo", sin incurrir en ninguna "cosa extraña".

Carballo ha sacado a relucir algunos mensajes internos de los binomios de los Mossos desplegados sobre el terreno el 1-O, que aseguraban que el referéndum ilegal se estaba llevando a cabo de forma pacífica y que no tenían medios para impedirlo. "No es no querer, es no poder", ha replicado Trapero, que ha negado que acudieran a los puntos de votación para dar una imagen institucional de la celebración de la votación.

"Tengo muy pocas dudas de que la actitud de los 7.500 mossos (que se activaron ese día) y de sus mandos no era otra que intentar, en el marco del dispositivo conjunto, impedir el referéndum. Ninguna duda", ha exclamado el mayor.

No obstante, Trapero ha admitido que dentro del colectivo tiene que asumir como "algo que podía pasar" que algunos de los agentes, diez, veinte o cien, pero no muchos más, ha precisado, hicieran "menos de lo que les tocaba hacer" por "motivaciones ideológicas".

En este sentido, ha afirmado que le consta que se incoaron entre 30 ó 40 procedimientos por supuesta actuación irregular por parte de Mossos desplegados en el operativo para impedir el 1-O.

En cualquier caso, Trapero ha destacado que la mayoría de los agentes tenían la "voluntad" de cumplir la orden judicial de impedir la votación y que vieron con "frustración" que "no podían hacer más".

"Ni tenemos recursos de Mossos, ni entre todos (los cuerpos de seguridad) para parar a 2,3 millones de personas. Se me puede hacer culpable de todo, pero cualquier persona lo puede ver", ha alegado.

En el marco del interrogatorio, el fiscal también ha aludido a varios mensajes internos que interpretaba que demostraban la falta de colaboración de los Mossos con Policía y Guardia Civil, lo que el mayor ha negado al sostener que colaborar también es, por ejemplo, abrir el paso a convoyes, avisar a la ambulancia de heridos o impedir que se agrupe gente cuando intervienen otros cuerpos.

"No veo ningún mensaje de colaborar ni en las formas que usted me dice", ha replicado el fiscal, en un interrogatorio en el que la presidenta del tribunal Concepción Espejel ha intervenido para pedir a Carballo y Trapero que no se interrumpieran.