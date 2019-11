Mas y Trias mediaron para recolocar una exconcejal investigada, según G.Civil

El expresidente catalán Artur Mas y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias mediaron presuntamente para colocar como asesora de la Diputación de Barcelona a la exconcejal del PDeCAT Maite Fandos, investigada en una trama corrupta para desviar subvenciones, según la Guardia Civil.

En un informe, al que ha tenido acceso Efe, el instituto armado relaciona a Mas y a Trias, entre otros cargos del PDeCAT, con las gestiones para colocar a Fandos, desde el pasado mes de septiembre asesora técnica de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial de la Diputación.

La Guardia Civil basa sus sospechas en las conversaciones telefónicas intervenidas por orden del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en la causa en la que investiga una presunta trama corrupta para la adjudicación irregular de subvenciones a fundaciones afines a CDC, en la que figura como imputada la propia Fandos.

Según la Guardia Civil, "existen muchas llamadas relacionadas con este tema y, además, con personalidades de primer nivel como Artur Mas, Elsa Artadi -presidenta de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona- o Xavier Trias".

Estas llamadas, sostiene el cuerpo, tienen "la finalidad de explicar que el objetivo es 'colocar' a la señora Fandos, barajando los investigados dos opciones, o bien en una plaza eventual -personal de confianza de los cargos políticos-, o bien generar una plaza en la administración a medida".

De hecho, tal como apuntan los investigadores, "fruto de las presiones ejercidas ya han colocado" a Fandos, quien ostenta el cargo de asesora técnica en la Diputación de Barcelona desde el pasado mes de septiembre.

En una de las conversaciones intervenidas al secretario general del Deporte, Gerard Figueras, el pasado mes de mayo, tras las elecciones generales, Trias subraya la "necesidad" de que el expresident Carles Puigdemont "esté en la honda, que no toque la pera y esté colaborador" y añade: "Al final, podremos inventar alguna fórmula de darles dinero a la Fundación y la Fundación que le pague, ¿no?".

Ambos coinciden en que deben "procurar" que Fandos "no se ponga más nerviosa de la cuenta", mientras el exalcalde admite que "no es fácil" porque, agrega, "ahora nos encontraremos con mucha gente descolocada y no tendremos manera de encontrar sillón".

El diálogo interceptado revela también que Figueras barajó la posibilidad de que Fandos asumiese un puesto como cargo de confianza de la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, pero Trias opinó que era preferible que estuviera "tranquila" porque "la Budó la hará enfadar y la enviará a la mierda".

E insistió, en alusión a Fandos: "Ya sabes como es, ella cuando coge ansiedad, la pobre, la tenemos que tratar como a una persona que tiene una enfermedad".

De acuerdo con la Guardia Civil, un mes después, Mas entró en contacto con Figueras para "interesarse por la situación" y le reveló haber mantenido un encuentro con la propia Fandos.

"Digamos que hay alternativas para la administración, ¿eh? Que la pueden coger una entidad deportiva", explicó Figueras a Mas, quien quiso saber si no había "calendario" o "fecha prevista", a lo que el secretario de Deportes respondió que "costaba mucho" y que la estaba ayudando "tanto como podía".

En el caso de Artadi, Figueras le revela que Fandos está "histérica" porque "pensaba que la nombrarían cargo de confianza" y le insinúa si sabe de algún puesto: "Es por si te llega algo".

Por otro lado, poco antes de empezar a trabajar para la Diputación, Fandos se queja a Figueras de que la quieran fichar en el área de innovación, una sección en la dice no tener "nada que hacer" pero que acepta para "no retrasar más" su contratación.

"Yo creo que será provisional, supongo, porque no tengo nada que hacer en innovación, ¿me entiendes o no? Porque claro, no sería normal que tuviera que hacer lo tuyo desde innovación", señala antes de agregar que "no entiende por qué" la han adscrito a esa área y que "se ha de hacer el cambio" o, de lo contrario, "no podrá trabajar".

A lo que Figueras contesta: "Es posible que tú ocupes una plaza de las nuestras, pero como estás nombrada, trabajes para el servicio de deportes, ya está".

De acuerdo con la Guardia Civil, esta conversación "da una idea de que el nombramiento -de Fandos- no obedece a sus capacidades y conocimientos", tesis que quedaría apuntalada por otra conversación entre ambos en la que Figueras admite: "Estamos colocando tíos por un puto sueldo que no saben lo que harán".

Precisamente en esta última charla, Fandos garantiza a Figueras que si el PDeCAT "pierde la Generalitat" ella lo ficharía en la Diputación para ser su "número 1".