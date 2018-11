El Tribunal de Cuentas recomienda más control sobre el equilibrio financiero de empresas que dependan de ayuntamientos

En una nota remitida por esta institución, resaltan que las entidades locales deben revisar la estructura del sector público empresarial siguiendo criterios de mejora de la gestión pública, eficiencia, estabilidad, racionalidad y sostenibilidad.

Asimismo, desde el Tribunal de Cuentas recomiendan al legislador que establezca criterios de revisión y control permanente del equilibrio financiero de las entidades que se integran en el sector público local, siempre garantizando la autonomía local.

Por otro lado, recomienda a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) como centro gestor y directivo de la contabilidad pública, que estudie la mejor forma de integrar en las cuentas anuales de las entidades del sector público local la información acerca de los indicadores de contabilidad nacional más relevantes.

Según el informe de fiscalización de este tipo de sociedades mercantiles a 31 de diciembre de 2013 existían un total de 1.198 sociedades mercantiles participadas íntegramente por alguna entidad local. De ellas, 1.095 correspondían a ayuntamientos, y de éstas, el 54 por ciento presentaban ganancias.

Además, el informe arroja que a finales de 2013, un total de 313 sociedades presentaban indicios de desequilibrio financiero. De estas, 72 de ellas estaban clasificadas como Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), y presentaban necesidad de financiación en 2013. Las otras 241 presentaban resultados de explotación negativos en los dos ejercicios anteriores, 2011 y 2012.

Durante el periodo de 2013 a 2016, se ha producido una disminución en el número de empresas dependientes íntegramente de las entidades locales, concretamente en 101. A finales de 2016, 41 empresas se encontraban sin actividad, y otras 63 estaban en proceso de disolución.

Además, el informe señala que el 39 por ciento de las entidades locales no informaban públicamente sobre su titularidad de todas o alguna de las sociedades de la muestra en las que participan y que en el once por ciento de los casos no disponían de portal de transparencia, pese a ser obligatorio.