El Tribunal de Cuentas abre diligencias sobre retribuciones y pagos indebidos en Casa del Mediterráneo

Así lo ha anunciado este martes el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, durante su comparecencia en el Congreso para presentar el informe de fiscalización de esta entidad durante los años 2014 y 2105. Las diligencias se encuentran en tramitación en la sección de enjuiciamiento del Tribunal.

El informe es muy crítico con las cuentas de Casa Mediterráneo, porque "no expresan la imagen fiel del patrimonio de la entidad". Una de las preocupaciones del órgano es que los contratos de la directora general y de la secretaria general se formalizaron en 2012 y 2013, con un retraso de 6 y de 9 meses, respectivamente, de manera que estuvieron percibiendo retribuciones y gestionando fondos públicos del Consorcio sin respaldo contractual.

Además, el informe denuncia que las actividades se hacen "sin planificación formal" en la que figuren detalles sobre su finalidad, sus condiciones o sobre otros organizadores, lo que "impide realizar una valoración objetiva del resultado de las actividades" y sobre si corresponden a sus fines.

El informe también señalaba que la misión de esta Casa se solapa con las de otras, como Casa Árabe o Casa Sefarad Israel. Ello ha llevado a la senadora de Podemos Concepción Palencia a preguntarse si "un consorcio sin actividad planificada y con manifiesta falta de la atención" al control de fondos "tiene alguna utilidad".

De su lado, la socialista Ana Botella ha defendido que todas las casas tienen sentido en el marco de la diplomacia y ha opinado que los problemas de entidades como Casa Mediterráneo se deben, además de a problemas contables, a problemas entre administraciones.

En su opinión, se está poniendo en peligro la supervivencia de las entidades "por boicotear" la provisión de fondos que deberían aportar las distintas administraciones y por hacer una selección "inadecuada" de los miembros de los órganos rectores, que no han estado atentos mientras "ha habido todo tipo de desmanes".

Para Álvarez de Miranda, el problema de base, que afecta "a muchísimos consorcios", es que se crean "sin un verdadero compromiso de aportación por parte de las entidades consorciadas de los fondos" y cuando hay carencias se ve afectada su actividad.

El resultado es que "el sistema de financiación de Casa del Mediterráneo no es apto para permitir su funcionamiento normal, dadas las incertidumbres para la programación y ejecución de actividades, entre otras".

DEFICIENCIAS EN CASA ÁFRICA

El presidente del órgano fiscalizador también ha presentado el informe relativo a esos ejercicios de Casa África que, aunque sí avala en términos generales sus cuentas, también ha detectado deficiencias en materia de planificación y de control interno.

Álvarez de Miranda, sin embargo, ha quitado hierro al hecho de que se destinasen fondos de Casa África para la candidatura española al Consejo de Seguridad de la ONU en 2015-2016 porque, aunque no está estrictamente amparado por sus fines, no es la primera vez que sucede: "No están tan lejos aquellas subvenciones en relación con la gestión del agua que se hicieron hace años y que tenían un sentido parecido".

En su opinión, el problema de las 'Casas' es que "la falta de medios propios suficientes y la mala gestión que han desarrollado sus representantes los hacen escasamente operativos" y, por tanto, requieren "un compromiso real por parte de las administraciones consorciadas para que, efectivamente, aporten los fondos a los que se comprometieron".