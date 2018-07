El Tribunal de Cuentas someterá a votación el día 23 a su presidente y principales cargos

La Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas está formada por el presidente del Tribunal de Cuentas y por los presidentes de sus dos secciones: la de Fiscalización, encargada de los informes de contabilidad, y la de Enjuiciamiento, que investiga y sentencia los casos de responsabilidad contable.

AL FRENTE DESDE 2012

Actualmente, esta cúpula del Tribunal de Cuentas está formada por el presidente, Ramón Álvarez de Miranda, y por los consejeros Javier Medida, en Fiscalización, y Felipe García Ortíz, de Enjuiciamiento. Los tres entraron en el Consejo en 2001 y llevan en la comisión de gobierno desde 2012.

La legislación establece que los doce consejeros del Tribunal de Cuentas son elegidos por el Congreso y por el Senado por un mandato de nueve años y que entre ellos eligen al presidentes y a los responsables de las dos secciones.

Eso sí, cada tres años hay que someter a votación a esos tres miembros de la comisión de gobierno para decidir si siguen o son sustituidos. Álvarez de Miranda, en su día elegido en las Cortes por consenso entre PP y PSOE, fue elegido presidente en 2012 y renovó en 2015.

VOTACIÓN SECRETA

Según la legislación, esa elección se efectúa mediante votación secreta entre los consejeros de Cuentas, que ya se ha programado para el día 23. Al día siguiente, el Pleno del Tribunal, incluyendo ya al fiscal de la institución, examinará la legalidad de la propuesta y la comunicará al Congreso.

Eso sí, el Tribunal de Cuentas no está completo pues el pasado enero renunció uno de sus consejeros, Lluis Armet, que en su día fue promovido por el PSOE, y que aún no ha sido sustituido por el Senado. Por tanto, el día 23 sólo votarán los once consejeros que siguen en su puesto.