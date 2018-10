El Tribunal Superior de Londres desestima una demanda contra Google por privacidad

El Tribunal Superior de Londres desestimó hoy una demanda presentada contra el gigante tecnológico Google por la supuesta recopilación de datos personales de más de cuatro millones de usuarios de los teléfonos inteligentes iPhone.

El juez Mark Warby, de ese tribunal, comunicó hoy esta decisión que impide que se juzgue a Google por la demanda presentada a principios de año por un grupo que representa a usuarios del iPhone, conocido como Google You Owe us (Google tú nos debes) y encabezada por el exdirector de la asociación de ayuda al consumidor "Which?", Richard Lloyd.

El grupo acudió a la Justicia para denunciar que la compañía había omitido la configuración de privacidad en los teléfonos de Apple entre agosto de 2011 y febrero de 2012, y que utilizó los datos para dividir a las personas en distintas categorías a fin de ayudar a empresas publicitarias.

En la primera vista judicial que tuvo lugar el pasado mayo, los abogados que representaron a Lloyd señalaron que la información recopilada por Google incluía el origen étnico y racial de los usuarios, el estado físico y emocional de ellos, así como afiliación política, opiniones y clase social.

El abogado Hugh Tomlinson, en representación de Lloyd, esgrimió que la información facilitada iba destinada a empresas publicitarias para que decidieran a quién dirigir sus anuncios.

Según el letrado, los datos personales fueron reunidos a través de un "seguimiento clandestino" de información buscada por internet a través del navegador Safari de los usuarios de iPhone.

Google, por su parte, argumentó que la denuncia de Lloyd era inadecuada y que no debía seguir adelante, por considerar que no era posible identificar a los que pudieran haber resultado afectados y entender que no había perspectivas de que la demanda pudiera prosperar en los tribunales.

Tras conocerse la decisión del tribunal, Lloyd dijo hoy a los medios que se trata de una medida "extremadamente decepcionante" y lamentó que dejase a millones de personas sin la posibilidad de una compensación.