El Tribunal Supremo rechaza el enésimo intento de los Franco contra la inminente exhumación

El Tribunal Supremo ha rechazado el enésimo intento de la familia de Franco para denegar el acceso del Gobierno a la Basílica del Valle de los Caídos, que tiene todo preparado ya para exhumar los restos del dictador este jueves.

En un auto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal ha desestimado el recuso de reposición de los nietos contra la providencia del pasado 10 de octubre en la que el Supremo recordó a la familia que su sentencia es "título legítimo bastante" para acceder a la basílica del Valle de los Caídos y exhumar a Franco.

Los familiares impugnaron esta providencia al considerar que viola el acuerdo con la Santa Sede porque se vulnera la inviolabilidad de la basílica ante la negativa del prior administrador a autorizar la entrada para acometer las actuaciones.

Pero el Supremo dice que "la resolución ahora cuestionada no infringe la inviolabilidad de la basílica y la ulterior negativa del prior administrador no introduce ningún elemento nuevo una vez que se ha afirmado que la exhumación no es contraria al Acuerdo con la Santa Sede en asuntos jurídicos, que -debemos reiterarlo- garantiza la inviolabilidad de los lugares de culto de acuerdo a las leyes".

"Precisamente son conformes con las leyes y ninguna lesión causan a los derechos fundamentales invocados por los recurrentes los acuerdos del Consejo de Ministros", añade el tribunal.

Es por este motivo, añaden, que "tuvimos por decaída la inicial negativa del prior administrador y, por esa misma razón, la nueva carece de fundamento y no puede ser obstáculo ya a su ejecución en virtud de una sentencia firme".

Y apostillan: "En fin, nada de cuanto acabamos de decir es desconocido para los recurrentes pues está explicado en la sentencia".

Al margen de esta decisión, la Sala tiene pendiente de resolver otros recursos en los mismo términos de la Fundación Francisco Franco y de la Comunidad Benedictina en un ultimo intento de frenar los trabajos en el Valle de los Caídos, a pesar de que el alto tribunal ha sido tajante con su aval para exhumar los restos del dictador.

La exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior reinhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, prevista para el jueves, costará a las arcas públicas un máximo de 63.061,40 euros, y a ella asistirán veintidós familiares del dictador que portarán el féretro a hombros.

El detallado plan elaborado por el Gobierno central prevé que los restos de Franco sean trasladados en un helicóptero de las Fuerzas Armadas -siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan- y que no haya imágenes ni de la exhumación ni de su posterior reinhumación en la cripta en la que ya reposa su mujer, Carmen Polo, desde 1988.