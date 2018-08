Tribunal mexicano absuelve y libera a exlíder sindical Elba Esther Gordillo

Un tribunal mexicano absolvió de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero a Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó hoy su abogado, Marco del Toro.

Del Toro leyó a los periodistas una carta de Gordillo en la que esta informa que ayer, martes, se le notificó por vía judicial su "absoluta e inmediata libertad" debido al sobreseimiento de la causa penal a la que estaba sometida.

"Sin embargo, debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal", dice Gordillo, de 73 años, en la misiva, en la que precisa que el 20 de agosto convocará a la prensa para darle más detalles.

Aliada política de presidentes hasta que fue detenida en febrero de 2013, Gordillo había sido previamente declarada inocente en dos casos de fraude fiscal.

La expresidenta del SNTE, uno de los sindicatos más grandes de América Latina con alrededor de dos millones de afiliados, aún estaba acusada de desviar 2.600 millones de pesos (unos 141 millones de dólares) de fondos sindicales para beneficio personal.

Gordillo pasó cuatro años en prisión y en un hospital de Ciudad de México hasta que pasó a la situación de arresto domiciliario por razones de salud y edad, al superar los 70 años.

Cuando fue detenida se conjeturó con que ello se debió fundamentalmente a su oposición desde el liderazgo de los maestros a la reforma educativa promovida por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que elimina privilegios sindicales en la contratación y promoción laboral de los trabajadores docentes.

El próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá el cargo el 1 de diciembre, ha prometido cancelar la "mal llamada reforma educativa" por considerarla lesiva para los derechos de los maestros.