Tribunal paquistaní da vía libre a la candidatura de Abbasi en las elecciones generales

El Tribunal Superior de Lahore (este de Pakistán) dio hoy vía libre a la candidatura del ex primer ministro paquistaní Shahid Khaqan Abbasi en las elecciones generales del 25 de julio, después de que una corte lo inhabilitase por deshonesto.

La sala, encabezada por el juez Mazahir Ali Naqvi, suspendió la sentencia esta semana de un tribunal de apelación electoral que inhabilitaba a Abbasi y le impedía presentase por la circunscripción de Murree, en el norte del país, afirmó a Efe su portavoz, Arif Dar.

Según Dar, la defensa había expuesto a la Corte Superior de Lahore que el tribunal de apelación electoral se había excedido en sus poderes, ya que "no puede inhabilitar a un candidato".

Abbasi celebró de inmediato la sentencia del Tribunal Superior de Lahore.

"Aquella sentencia fue errónea. Presenté una apelación en el Tribunal Superior de Lahore contra esa decisión y hoy la revocó. (...) Ahora puedo presentarme por Murree, que es también mi distrito de origen", explicó a Efe el ex primer ministro paquistaní.

El tribunal de apelación electoral había inhabilitado el pasado miércoles a Abbasi por "ocultar hechos y no revelar toda la información a sus votantes", lo que de acuerdo con el artículo 62 de la Constitución lo invalida para ser elegido miembro del Parlamento.

La Comisión Electoral de Pakistán (ECP) ya había tumbado ayer en parte esa sentencia, al asegurar que solo tenía efecto en la circunscripción de Murree y no repercutía en Islamabad, donde también se había registrado el candidato.

El predecesor de Abbasi, el ex primer ministro Nawaz Sharif, fue inhabilitado en julio de 2017 por no declarar un sueldo que ya no recibía de una empresa de un hijo, lo que fue considerado por el Supremo una violación del artículo 62.

La máxima instancia judicial paquistaní dictaminó el 13 de abril que las inhabilitaciones por el artículo 62 son permanentes.