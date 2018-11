Tribunal turco pospone a marzo el juicio contra los defensores de los derechos humanos

Un tribunal de Estambul decidió hoy posponer hasta marzo el juicio contra once defensores de derechos humanos, entre ellos la directora y un expresidente de Amnistía Internacional (AI) en Turquía, acusados de vínculos golpistas, informó la agencia Anadolu.

Entre los acusados está Taner Kiliç, quien era presidente de la sección turca de AI cuando fue detenido en junio de 2017 y pasó un año en prisión preventiva antes de ser puesto en libertad condicional.

Un mes después (julio de 2017) fueron detenidos durante un seminario en Estambul los otros diez imputados, entre ellos la directora de AI en Turquía Idil Eser, así como dos activistas extranjeros (un sueco y un alemán), que pasaron cuatro meses en la cárcel.

Todos están acusados de supuestos vínculos con la cofradía del clérigo islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara responsabiliza del fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016.

"Sin una pizca de evidencia creíble presentada para fundamentar los cargos absurdos en su contra, ahora es el momento de poner fin a esta farsa judicial y absolver a las mujeres y hombres que han dedicado su vida a la defensa de los derechos de los demás", dijo en un comunicado Kumi Naidoo, secretario general de AI.

La ONG también esperaba que el tribunal levantara la prohibición de salir del país que pesa sobre Kiliç.

"La farsa continúa. La Fiscalía no ha presentado nada en la vista de hoy. Análisis de ordenadores, teléfonos, etc, incautados por la policía hace casi un año y medio y que no se han presentado", declaró este miércoles en su cuenta de Twitter Andrew Gardner, portavoz de AI en Turquía.

Según la organización, la próxima vista del caso está convocada para el 21 de marzo de 2019.