Trump dice que Arabia Saudí "no sabe usar las armas" de EE.UU. en Yemen

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en una entrevista emitida hoy que Arabia Saudí no supo "usar las armas" de EE.UU. cuando la coalición que lidera ese país mató a al menos a 40 niños que viajaban en un autobús durante un bombardeo el pasado agosto el noroeste de Yemen.

En una entrevista con el diario digital Axios que emitió hoy la cadena televisiva HBO, Trump respondió a una pregunta sobre si le molestó que se usara una bomba estadounidense en ese ataque de la coalición árabe respaldada por Washington, en el que murieron 51 personas.

"Molestarme no es una palabra lo suficientemente fuerte. Eso fue gente que no sabía cómo usar el arma, lo cual es horrible", dijo Trump, quien subrayó que los estadounidenses "no operaron" el lanzamiento de esa bomba.

"Voy a hablar sobre muchas cosas con los saudíes, pero ciertamente yo no tendría a gente que no sabe cómo usar las armas disparando a autobuses con niños", subrayó.

El mandatario describió como "horroroso" el bombardeo y dijo que deploró enterarse de lo sucedido.

"Lo que está ocurriendo en Yemen en general es una cosa terrible, y lo estamos evaluando muy cuidadosamente. Estamos estudiando lo que pasa en Yemen", aseguró Trump, quien opinó que ese país es "probablemente, ahora mismo, el peor lugar del mundo".

Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, los tres con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, respaldan la intervención árabe en el Yemen.

El conflicto armado en el Yemen comenzó en 2014, cuando los rebeldes chiíes hutíes, apoyados por Irán, ocuparon la capital, Saná, y otras provincias, y se recrudeció en 2015 con la intervención de la coalición árabe a favor de las fuerzas leales al presidente yemení, Abdo Rabu Mansur Hadi.

Esa coalición, liderada por Arabia Saudí, ha admitido ataques en los que han muerto decenas de civiles, y el Yemen es ya el escenario de la peor crisis humanitaria del mundo, según la ONU.