Trump y De Blasio protagonizan un duro rifirrafe a través de Twitter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó en un video colgado en Twitter "el peor alcalde de la historia de Nueva York" a Bill de Blasio, que ayer anunció su campaña para hacerse con la nominación demócrata a las presidenciales de 2020 y que le respondió llamándolo "timador".

En un vídeo grabado desde el avión presidencial Air Force One, Trump, que se dirigía a Nueva York para reunirse con sus seguidores, arremetió contra el dirigente neoyorquino, que no solo es "el peor alcalde de la historia de la ciudad de Nueva York", sino también "el peor alcalde de EE.UU.".

Trump aseveró que "no puedo creer" que De Blasio aspire a conquistar la Casa Blanca y, además, predijo -"y soy muy bueno prediciendo cosas como esas", aseguró- que la campaña del italoamericano no prosperará y que "estaría muy sorprendido de verlo ahí durante mucho tiempo, pero eso no va suceder".

"Si les gustan los impuestos altos y la criminalidad, voten por él", afirmó el presidente, hasta su elección residente de Nueva York, y conocido por sus apodos despectivos a sus contrincantes.

"Te deseo suerte, pero sería mejor que volvieras a Nueva York e hicieras tu trabajo durante el poco tiempo que te queda (en el cargo)", aconsejó, recordando que el segundo y último mandato de De Blasio expira en apenas dos años.

De Blasio, que ayer anunció sus aspiraciones entre bombo y platillo con la Estatua de la Libertad de fondo y tras semanas haciéndose de rogar, respondió con otro vídeo en la misma red social en el que saludaba al comandante en jefe de EE.UU. con un "Hey, timador".

"Acabo de ver tu vídeo y se te ve con baja energía y con los datos erróneos porque el crimen, de hecho, ha bajado en la ciudad de Nueva York durante cinco años seguidos y la economía está despegando", replicó el todavía responsable de la Alcaldía de la localidad más poblada de Estados Unidos.

"Creo que deberías tomarte un descanso, porque lo vas a necesitar para las elecciones que vienen. Vamos a por ti", cerró De Blasio su vídeo.

El alcalde neoyorquino, de 58 años, atraviesa su segundo mandato después de hacerse contra todo pronóstico con la alcaldía en 2013, lo que supuso la vuelta de los demócratas al gobierno de la ciudad más grande de Estados Unidos después de 20 años de mandatarios republicanos.

De Blasio, de un perfil progresista y con experiencia gestora, busca imponerse a los otros 22 candidatos que aspiran a enfrentarse a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020, entre los que se encuentran el exvicepresidente de Obama Joe Biden, el senador Bernie Sanders o la senadora Elizabeth Warren.