Trump aborda con Macron el caso Khashoggi y salida de pacto nuclear con Rusia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, telefoneó hoy a su homólogo francés, Emmanuel Macron, con quien abordó su próximo viaje a Francia, pero también el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi y la salida estadounidense del pacto contra las armas nucleares de medio alcance (INF) con Rusia.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, explicó en un breve comunicado que los dos líderes hablaron sobre "una serie de asuntos económicos y de seguridad internacionales, incluida la situación en Siria, el Tratado de Fuerzas Nucleares de alcance medio y las circunstancias que rodearon la trágica muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi".

Tras confirmarse su muerte en el consulado saudí de Estambul, Macron dijo "condenar (...) todo ataque a la libertad de prensa y a los periodistas que denuncian y arriesgan su vida en contextos tan inciertos", y pidió que se aclaren unos hechos que calificó de "muy graves" para buscar a los responsables.

Pero el líder francés no ha sido el único que ha expresado su preocupación por los hechos, y hoy la canciller alemana, Angela Merkel, decidió suspender la venta de armas a los saudíes hasta que se dilucide lo sucedido.

Khashoggi desapareció el pasado 2 de octubre después de entrar en consulado saudí en Estambul, donde tenía una cita para recoger documentos para casarse con su prometida.

Más de dos semanas después y con la presión internacional en aumento, Riad reconoció este viernes que Khashoggi murió en las dependencias consulares en una "pelea".

Medios turcos y estadounidenses, sin embargo, han informado de que Ankara tiene pruebas, según las cuales, Khashoggi fue asesinado en el consulado por agentes saudíes cercanos al príncipe heredero, Mohamed bin Salman, que habían viajado a Estambul horas antes, algo que Riad ha negado por completo.

Mientras tanto, Trump ha seguido expresando su apoyo al príncipe heredero, especialmente en lo que respecta a las negociaciones sobre venta de armas, pese a negarse a aceptar abiertamente la versión saudí sobre el asesinato de Khashoggi y dejar en manos del Congreso una posible respuesta.

Asimismo, Trump anunció este sábado que su Gobierno pondrá fin al tratado de armas nucleares de alcance medio (INF, siglas en inglés), que EE.UU. rubricó en 1987 con Rusia, al acusar a Moscú de haberlo violado.

"No vamos a dejar que ellos violen un acuerdo nuclear y hagan armas y no se nos permita hacerlo (a nosotros). Nosotros somos los que nos hemos mantenido en el acuerdo y hemos respetado el acuerdo, pero desafortunadamente, Rusia no lo ha respetado, por lo que vamos a rescindirlo, vamos a retirarlo", aseveró.

El 8 de diciembre de 1987 el entonces presidente soviético, Mijaíl Gorbachov, y el estadounidense, Ronald Reagan, firmaron en Washington el INF.

Se trata del primer acuerdo para reducir los arsenales nucleares que condujo a la eliminación en 1991 de todos los misiles balísticos y de crucero de mediano y corto alcance de ambas potencias, un paso clave para poner fin a las tensiones de la Guerra Fría.

Trump viajará a Francia el mes próximo, como otros líderes internacionales, para la conmemoración de los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial.