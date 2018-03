Trump sustituye asesor de Seguridad Nacional con el exembajador ante la ONU, Bolton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reemplazará a su asesor de Seguridad Nacional, Herbert Raymond McMaster, por el exembajador ante las Naciones Unidas John Bolton, informó el mandatario en su cuenta de Twitter.

"Me complace anunciar que, a partir del 9 de abril, el @AmbJohnBolton será mi nuevo Asesor de Seguridad Nacional. Estoy muy agradecido por el servicio del General H.R. McMaster que ha hecho un trabajo excelente y que siempre será mi amigo", dijo el multimillonario.

Aunque Trump no se refirió a las razones de la marcha de McMaster, el diario The New York Times asegura, citando fuentes de la Casa Blanca, que el exmilitar presentó su renuncia, que se hará efectiva en las próximas semanas.