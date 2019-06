Trump admite que no está preparado para perder en las elecciones de 2020

El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió no estar preparado para perder en las elecciones de 2020, en las que buscará su reelección por cuatro años más, según una entrevista difundida este domingo.

Consultado al respecto durante el diálogo transmitido este domingo por NBC News, el gobernante confesó que "probablemente" no está preparado para encarar una derrota.

"Sería mucho mejor si dijera 'sí'. Sería mucho más fácil para mí decir: 'Oh, sí'. No, probablemente no estoy muy preparado para perder. No me gusta perder. No he perdido mucho en mi vida", afirmó.

El pasado martes, Trump dio inicio formal a su campaña de reelección durante un mitin de casi una hora y media ante unos 20.000 simpatizantes en Orlando, Florida, uno de los estados clave en las elecciones de noviembre de 2020.

El acto era una mera formalidad, porque Trump tramitó los papeles para presentarse a la reelección el primer día de su Presidencia, en 2017, y se ha mantenido en perpetua campaña hasta ahora.

"Me presento ante ustedes para lanzar oficialmente mi campaña para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos", dijo.

Trump perfiló su Presidencia como una lucha por sus votantes bajo el constante "asedio" de la "clase política" y advirtió de que votar por la oposición demócrata en 2020 equivaldría a respaldar "el socialismo radical y la destrucción del sueño estadounidense".

El gobernante solo mencionó de pasada el nombre de dos de sus potenciales rivales demócratas en 2020, Joe Biden y Bernie Sanders, y en cambio citó una decena de veces a la que fue su contrincante de ese partido en 2016, Hillary Clinton, mientras sus seguidores coreaban "¡enciérrenla!", igual que hace tres años.

De igual forma, arremetió contra la prensa y contra los "trece demócratas enfadados" que, a su juicio, conformaron el equipo del fiscal especial Robert Mueller, que investigó la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

De momento, la carrera por seleccionar al candidato demócrata en 2020 ha llegado a tener 25 aspirantes principales, entre ellos Biden y Sanders, así como los senadores Elizabeth Warren, Kamala Harris, Kirsten Gillibrand y Amy Klobuchar, entre otros.