La foto de Trump agarrando a May ilustra las portadas de la prensa británica

La foto del presidente Donald Trump agarrando del brazo a la primera ministra británica, Theresa May, al término de su reunión de trabajo celebrada ayer en Chequers (Inglaterra), ilustró hoy la mayoría de portadas de la prensa británica.

"The Guardian", "El Financial Times", "The Sun" y el "Daily Express", son algunos de los diarios que se decantaron por esta fotografía, que acompañaron de titulares que resaltaron la disposición del mandatario estadounidense a establecer un pacto comercial con el Reino Unido tras el "brexit".

Por su parte, "The Daily Telegraph", "The Times" y el "Daily Mail", optaron para su primera página por la instantánea del jefe de la Casa Blanca junto con la reina Isabel II, con quien se reunió ayer en el castillo de Winsdor para presenciar un desfile militar y tomar el tradicional té inglés.

El "Daily Mirror" escogió una foto de Trump sentado en un sillón que perteneció al ex primer ministro Winston Churchill que acompañó con fuertes críticas a su visita y el titular de "Cómo de atreves", en referencia a posar sentado en la butaca de Churchill después de haber "insultado" al Reino Unido.

La foto de una abarrotada plaza de Trafalgar con manifestantes anti-Trump fue la elección de "The Independent" para su portada, dejando constancia de las cientos de miles de personas que ayer salieron a las calles de la capital británica en protesta por la visita.

Donald Trump y su mujer Melania dieron ayer por concluida su agenda oficial en el marco de su primera visita oficial al Reino Unido y se trasladaron a Escocia, donde pasarán el fin de semana jugando al golf.