Trump califica a su exabogado de una "persona débil" que busca "reducir" la condena

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó hoy a su exabogado personal, Michael Cohen, de "persona débil" que miente para lograr "una reducción de condena", después de que el letrado se declarara culpable de no haber dicho la verdad al Congreso durante la investigación de la trama rusa.

"Cohen está siendo una persona débil y está tratando de conseguir una reducción de condena", afirmó Trump a los periodistas en la Casa Blanca, antes de partir de viaje a Argentina, donde asistirá a la Cumbre del G20.

El exabogado personal de Donald Trump se presentó hoy por sorpresa en una corte federal de Nueva York para admitir su culpabilidad en un nuevo cargo del proceso judicial, el primero que le imputa el fiscal especial de la investigación de la trama rusa, Robert Mueller.

Cohen reconoció haber mentido al Congreso sobre su implicación en los planes de negocio relativos a un proyecto de construcción de una Torre Trump en Moscú durante la campaña electoral de 2016, según The New York Times, un plan inmobiliario que no se llevó a cabo.

De acuerdo al documento legal presentado por la Fiscalía, Cohen "deliberadamente hizo declaraciones falsas" y "engañó" al Comité de Inteligencia del Senado sobre la fecha en que dejó de considerar el proyecto inmobiliario en Moscú, además de mentir sobre su intención de viajar a Rusia y sus contactos con el Kremlin.

Trump recordó, por su parte, que el proyecto en la capital rusa no llegó a cuajar.

"Decidí no hacer el proyecto. Así que no lo hice. De modo que no estamos hablando de hacer un proyecto, estamos hablando de no hacer un proyecto", afirmó el mandatario, quien aseguró que los cargos contra su exabogado "no tienen relación alguna" con la Organización Trump.

El pasado agosto, Cohen ya se declaró culpable en Nueva York de varios delitos fiscales ajenos a la investigación sobre la supuesta coordinación entre la campaña electoral de Trump y el Kremlin para influir en los resultados de los comicios presidenciales de 2016.