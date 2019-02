Trump considera "pérdida de tiempo" negociaciones con demócratas sobre muro

El presidente de EEUU, Donald Trump, consideró este jueves una "pérdida de tiempo" las negociaciones con los líderes demócratas del Congreso sobre la construcción de un muro en la frontera con México, una polémica medida que volvió a amenazar con llevar igualmente adelante usando poderes presidenciales.

"Creo que (la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi) está haciendo un tremendo daño al país. Si no aprueba el muro, el resto es solo una pérdida de dinero, tiempo y energía porque se necesita desesperadamente", apuntó Trump en una entrevista con el diario The New York Times.

Los demócratas se oponen firmemente al concepto de muro físico con México, pero han estado dispuestos a financiar el reemplazo de cercas, diques y barreras de apoyo, además de contratar a más jueces de inmigración, agentes fronterizos y tecnología.

Durante el último cierre parcial administrativo, que inició el pasado 22 de diciembre y terminó 35 días después, Trump amenazó en varias ocasiones con llevar igualmente adelante la construcciñon del muro usando su potestad de hacerlo por la vía de la emergencia nacional.

"Continuaré construyendo el muro y lo terminaremos el muro. Si declaro o no una emergencia nacional, eso ya lo verás", dijo el mandatario en la entrevista con el rotativo neoyorquino.

El pasado 25 de enero, Trump firmó un decreto que dotó de fondos para las próximas tres semanas a la Administración y permitió así su reapertura después de un cierre parcial de 35 días, el más largo de la historia, aunque no contemplaba fondos para el muro.

Durante estas semanas, un comité bipartidista de la Cámara de Representantes y del Senado se reúnen para desarrollar una propuesta de fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Pese a que en un inicio Trump se mostró optimista de que esta futura iniciativa pueda incluir fondos para el muro, el mandatario ha apuntado en los últimos días que no cree que demócratas y republicanos puedan pactar sobre esta cuestión.