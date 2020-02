Trump elimina tuit que tildaba a Bloomberg de racista y éste llama a derrotarlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este martes un mensaje en Twitter en el que tildada de "racista total" al candidato en las primarias demócratas Mike Bloomberg y, si bien Trump lo retiró finalmente, el exalcalde de Nueva York le devolvió el insulto e instó a derrotar al inquilino de la Casa Blanca.

Trump se refirió a la política de "parar y registrar" que Bloomberg aplicó en la policía de Nueva York para bajar los índices de criminalidad cuando era alcalde para cargar contra el candidato demócrata, después de que en un audio de 2015 publicado este martes Bloomberg defendiese esa política hacia los negros y latinos.

"¡GUAU, BLOOMBERG ES UN RACISTA TOTAL!", escribió en mayúsculas Trump junto con un enlace al clip de audio, en el se oye a Bloomberg defender de forma desafiante esa práctica policial. En cuestión de minutos, el tweet fue eliminado por Trump.

Se da la circunstancia de que Bloomberg ya pidió disculpas el pasado 17 de noviembre por la polémica práctica policial de parar y cachear a viandantes que se llevó a cabo durante su gestión en Nueva York, y que afectó de forma desproporcionada a afroamericanos y latinos.

A fines de 2016, el entonces candidato Trump pidió una política nacional de detener y registrar durante una entrevista con Fox News, diciendo que el programa de Bloomberg "funcionó muy bien" para la ciudad de Nueva York.

En todo caso, Bloomberg ha reaccionado este martes con un comunicado en el que cree que el tuit borrado por Trump es "el último ejemplo de sus esfuerzos interminables para dividir a los estadounidenses".

"El presidente Trump heredó un país que marchaba hacia una mayor igualdad y nos dividió con llamamientos racistas y una retórica de odio. El desafío del momento es claro: debemos enfrentarnos a este presidente y hacer todo lo posible para derrotarlo.", subrayó Bloomberg en su nota.

Y agregó que "el ataque del presidente contra mí refleja claramente su temor por la creciente fuerza de mi campaña. No se equivoque señor presidente: no le tengo miedo y no dejaré que me intimide a mí ni a nadie más en EE.UU. Entre ahora y noviembre, haré todo lo que pueda para derrotarlo".