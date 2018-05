Trump dice que le "encantaría" hablar con el fiscal especial de la trama rusa

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que le "encantaría" hablar con el fiscal especial encargado de investigar la trama rusa, Robert Mueller, quien quiere interrogar al mandatario.

"Me encantaría hablar. Nadie quiere hablar más que yo. Me encantaría hablar porque no hemos hecho nada mal", dijo Trump instantes antes de partir rumbo a Dallas (Texas), donde tiene previsto participar en la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Sin embargo, Trump criticó que los integrantes del grupo de investigadores responsables de indagar sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y su posible coordinación con su equipo de campaña para favorecerle, son "todos demócratas".

"(Robert) Bob Mueller trabajó para (el ex presidente Barack) Obama durante ocho años", apuntó el mandatario a pesar de que el fiscal está registrado en las filas del Partido Republicano.

Trump insistió en que le gustaría mucho sentarse a hablar con Mueller porque tanto él como su equipo realizaron una "gran campaña" y ganaron "fácilmente" los comicios electorales.

"Tengo que ver que vamos a ser tratados de manera justa; ahora mismo esto es una pura caza de brujas", añadió Trump.

Este lunes, el diario The New York Times informó de que obtuvo una lista de las 49 preguntas que Mueller quiere realizar a Trump, que lamentó que las cuestiones "se filtraran a los medios".

El equipo de Mueller había entregado las preguntas al entorno legal de Trump, liderado entonces por su abogado John Dowd, con el objetivo de convencerles de que permitieran que el fiscal especial interrogara al presidente, algo que llevan meses tratando de lograr.

Trump quería programar ese interrogatorio, pero Dowd se resistió a facilitar ese encuentro por considerar que la naturaleza de las preguntas podría perjudicar al presidente, y finalmente renunció a su cargo en marzo, pocos días después de recibir las preguntas, según el Times.

El equipo legal de Trump está liderado ahora por el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, quien se reunió la semana pasada con Mueller para reabrir las negociaciones sobre un posible interrogatorio al presidente y se mostró abierto a esa idea, según el diario The Washington Post.