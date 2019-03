Trump insinúa que no cooperará con investigaciones demócratas de su entorno

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insinuó hoy que no cooperará con una investigación demócrata sobre supuestos delitos de corrupción en su entorno, y denunció que esas peticiones se enmarcan en una campaña destinada a frustrar sus opciones de ser reelegido en 2020.

"Es una vergüenza para nuestro país. No me extraña que esté pasando. Básicamente, (los demócratas) han empezado ya la campaña electoral", dijo Trump durante un acto en la Casa Blanca centrado en la prevención del suicidio entre los veteranos.

Este lunes, el Comité Judicial de la Cámara Baja, bajo control demócrata, solicitó en sendas cartas a 81 empresas y asesores del presidente que entreguen documentos relacionados con los dos primeros años de Trump en el poder, para una investigación sobre la supuesta corrupción y obstrucción a la Justicia del mandatario.

Entre los destinatarios de las misivas están dos hijos del presidente, Donald Trump Jr. y Eric Trump; su yerno, Jared Kushner; y tres exasesores del mandatario -Hope Hicks, Sean Spicer y Stephen Bannon-, además de instituciones como la Casa Blanca, el Departamento de Justicia o la Organización Trump.

El presidente, que este lunes afirmó que "cooperaría" con la investigación demócrata, no ocultó hoy su enfado al respecto y dejó entrever que podría oponerse a la entrega de documentos, igual que, según aseguró, hizo su predecesor Barack Obama ante una petición parecida del Congreso.

"Por lo que me dicen, al presidente Obama le pidieron algo similar, y no les dio ni una carta. No hicieron nada. Les hicieron muchas peticiones, pero no les dio ni una carta", afirmó Trump.

Según la cadena CNN, la Casa Blanca está examinando cómo limitar el número de documentos que entrega al Congreso, y planea cumplir con las peticiones en el mínimo grado posible, escudándose en el derecho a la confidencialidad del presidente.

En una serie de tuits matutinos, Trump afirmó hoy que los demócratas "se han vuelto completamente LOCOS", y tachó de "acoso presidencial" su campaña para obtener documentos de su entorno.

"Es el mayor abuso de poder en la historia de nuestro país. Los demócratas están obstruyendo la justicia y se niegan a conseguir cosas (por la vía legislativa)", subrayó.

Por otra parte, los demócratas denunciaron hoy que la Casa Blanca se ha negado a proporcionarles los documentos que habían pedido sobre el proceso de asignación de un permiso permanente de acceso a información confidencial a Jared Kushner, yerno y asesor de Trump.

El año pasado, Kushner perdió el permiso de acceso a información de "alto secreto" del que había disfrutado desde que Trump llegó al poder, debido a que el FBI no había completado aún una investigación sobre sus antecedentes, pero poco después recibió una autorización permanente para acceder a dichos datos confidenciales.

La semana pasada, el diario The New York Times publicó que fue Trump quien presionó para que Kushner obtuviese el permiso permanente, algo que indignó a la oposición demócrata en la Cámara Baja, que pidió documentos sobre cómo se tomó esa decisión.

El abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, respondió en una carta enviada este lunes y publicada hoy por los demócratas que de momento no entregarán esos documentos porque la petición se ha hecho "sin apoyo legal y de forma claramente prematura".