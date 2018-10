Trump insiste en que Turquía no mostró a Pompeo vídeo de la muerte de Khashoggi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió hoy en que el secretario de Estado, Mike Pompeo, no ha visto ninguna "transcripción o vídeo" sobre la presunta muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi y aseguró que las informaciones que apuntan lo contrario "son falsas".

"Nunca le dieron ni le enseñaron al secretario de Estado, Mike Pompeo, una transcripción o vídeo del suceso en el consulado saudí. ¡Noticias falsas!", clamó Trump en su cuenta personal de Twitter.

Con este mensaje el mandatario quiso rechazar algunas informaciones que apuntan a que las autoridades turcas le habrían mostrado al funcionario estadounidense pruebas de la muerte de Khashoggi durante su reciente visita a Turquía.

El propio Pompeo también ha desmentido ese extremo y también las autoridades turcas han rechazado dichas alegaciones.

"No es cierto que Turquía haya entregado una grabación de audio a (el secretario de Estado de EEUU, Mike) Pompeo, ni a ningún otro alto cargo de Estados Unidos", aseguró el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, informó la agencia turca Anadolu.

Incluso Pompeo rechazó esta información anoche al concluir una visita a Panamá y antes de viajar a México, donde se encuentra de viaje oficial.

"No he visto ni oído cinta alguna. No he visto ninguna transcripción. Y la cadena que divulgó eso debería retirar ese titular en el que afirma que lo he hecho", espetó el secretario a los periodistas que le acompañaban en el avión oficial, en referencia al canal ABC News, que fue el que publicó la información.

Después de viajar el pasado miércoles a Riad, donde se entrevistó con el rey Salman bin Abdelaziz y el príncipe heredero Mohamed bin Salman, Pompeo se desplazó a Ankara, donde abordó la desaparición del periodista con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan y con Cavusoglu.

Las investigaciones en Turquía apuntan que Khashoggi, exiliado desde 2017 en Washington, pudo ser asesinado en el consulado, algo que las autoridades saudíes han rechazado.