Trump insiste en que no fue informado sobre los supuestos pagos rusos a las milicias

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró este domingo que no fue informado sobre el supuesto dinero ofrecido por Rusia a milicias vinculadas a los talibanes a cambio de matar a fuerzas de la coalición internacional que combaten en Afganistán, lo que le ha valido críticas de parte de algunos sectores.

"Nadie me informó o me dijo, ni al vicepresidente (Mike) Pence, o al jefe de gabinete (de la Casa Blanca) Mark Meadows, sobre los supuestos ataques a nuestras tropas en Afganistán por parte de los rusos, como lo ha informado a través de una 'fuente anónima' el diario de noticias falsas The New York Times", publicó Trump en Twitter.

Hizo alusión así a un informe difundido el viernes por el periódico neoyorquino, según el cual funcionarios estadounidenses llegaron a esa conclusión hace meses y la transmitieron a la Casa Blanca, que ha discutido qué hacer en respuesta, pero que por ahora no ha dado ningún paso.

"Nadie ha sido más duro con Rusia que la Administración de Trump", agregó el mandatario, que pidió al NYT que revele su fuente "anónima".

"Apuesto que no pueden hacerlo, esta 'persona' probablemente ni siquiera existe", remató Trump en una serie de mensaje.

Ya el sábado, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, había puntualizado en un comunicado que tanto la directora de la CIA, Gina Haspel, como el asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca podían confirmar que "ni el presidente ni el vicepresidente fueron informados".

El periódico neoyorquino, que usa como fuente a funcionarios que han sido informados del asunto, señala que se cree que algunos militantes islamistas o elementos criminales asociados a ellos han llegado a recibir pagos rusos.

En total, 20 estadounidenses murieron en combate en Afganistán el pasado año, pero no está claro si algún caso podría haber estado vinculado con esta trama.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, criticó este domingo la relación de Trump con Rusia.

"No sé qué tienen los rusos sobre el presidente política, personal, financieramente o lo que sea, pero quiere ignorarlo", declaró Pelosi al programa "This Week", y cuestionó el interés de Trump de traer a Rusia "de vuelta" al Grupo de los Ocho, "a pesar de la anexión de Crimea y la invasión de Ucrania".

"Ahora dice que son noticias falsas. ¿Por qué diría eso?", agregó la líder demócrata, quien se preguntó "¿por qué no diría: vamos a verlo".

También el exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca John Bolton, quien ha cobrado notoriedad en los últimos días a raíz de la publicación de sus memorias tras su paso por el Gobierno de Trump, fue consultado al respecto e indicó que, de ser ciertos esos informes, EE.UU debería "considerar una serie de medidas firmes contra Rusia".

"Cuál es la reacción presidencial, es decir: 'no es mi responsabilidad, nadie me lo contó y, por lo tanto, eludir cualquier queja de que no ha actuado de manera efectiva", añadió Bolton en diálogo con el programa "State of the Union".

Para el exfuncionario, el hecho de que Trump se haya pronunciado sobre la noticia "muestra que su enfoque fundamental no es la seguridad" de las fuerzas estadounidenses, "sino si parece que no estaba prestando atención".