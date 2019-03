Trump justifica el fin de las maniobras militares con Seúl por el gasto que suponen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó la cancelación de las maniobras militares conjuntas con Corea del Sur por el gasto que suponen para su país.

"El motivo por el que no quiero ejercicios militares con Corea del Sur es para ahorrar cientos de millones de dólares a EE.UU. que no nos son reembolsados. Esa era mi postura antes de que me convirtiera en Presidente. ¡También reducir tensiones con Corea del Norte en este momento es algo bueno!", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario publicó este mensaje después de que ayer el Pentágono informara de la cancelación de unas maniobras castrenses a gran escala con Corea del Sur que se celebraban anualmente en primavera, los ejercicios "Foal Eagle" y "Key Resolve".

El Departamento de Defensa estadounidense hizo el anuncio en un comunicado, publicado tras una conversación telefónica entre su titular en funciones, Patrick Shanahan, y su homólogo surcoreano, Jeong Kyeong-doo.

En la llamada, ambos subrayaron que la decisión refleja el deseo de reducir la tensión y apoyar los esfuerzos diplomáticos "para lograr la completa desnuclearización de la Península de Corea de una manera definitiva y completamente verificada".

Las maniobras "Key Resolve" se solían desarrollar en marzo y duraban unas dos semanas, solapándose con "Foal Eagle", que se llevaban a cabo durante un mes. Ambos ejercicios eran habitualmente condenados con dureza por Pyongyang, que los calificaba de "ensayo de invasión" de su territorio.

Este domingo, el mando militar de EE.UU. y de Corea del Sur revelaron que comenzarán el lunes unas nuevas maniobras conjuntas en reemplazo de "Key Resolve" y "Foal Eagle", que se centrarán en "aspectos tácticos, operacionales y estratégicos de las operaciones castrenses generales en la Península de Corea".

En declaraciones a la cadena de televisión CBS, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó hoy que Trump estaba dispuesto a seguir negociando con Corea del Norte, pese al cierre abrupto de la cumbre de esta semana en Hanoi con el líder norcoreano, Kim Jong-un, por diferencias entre ambas partes.

Trump "sigue siendo optimista de que esto es posible. El propio Kim Jong-un dijo en nuestra última reunión que íbamos a pasar por muchas paradas antes de lograr este acuerdo. La reunión de Hanoi fue una parada, así que el presidente está listo para seguir hablando", aseguró Bolton.