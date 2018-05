Trump dice que "lidiará" con los países de la OTAN que no aporten el 2 % del PIB

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que "lidiará" con aquellos países de la OTAN que no aporten el 2 % de su PIB a la defensa común y señaló, en particular, a Alemania como una de las naciones que no contribuyen lo suficiente a la Alianza Atlántica.

"Se lidiará con ellos", afirmó Trump al reunirse en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Trump agregó que Alemania es "un enorme beneficiario" de la OTAN y, por tanto, "debe demostrar liderazgo" al contribuir más a la defensa común.

Stoltenberg, por su parte, agradeció a Trump su "liderazgo" a la hora de presionar a los países de la OTAN para que alcancen su compromiso de dedicar a la Alianza el 2 % de su producto interior bruto (PIB).

"Déjeme que le agradezca el liderazgo que usted muestra en el tema del gasto en defensa, porque es muy importante que todos contribuyamos más a nuestra seguridad compartida, y eso realmente está teniendo un impacto porque los aliados están gastando más en defensa", indicó Stoltenberg.

Trump le preguntó entonces si le da crédito por eso, y el secretario de la OTAN respondió que el liderazgo del gobernante estadounidense "ha sido importante" y "ha tenido un impacto real".

El presidente estadounidense celebró que se ha "recaudado mucho dinero de los países que no estaban pagando o que no estaban pagando una proporción justa".

"Aún nos queda trabajo, pero se han recaudado muchos miles de millones de dólares de dinero adicional", señaló Trump.

También reafirmó su "compromiso con el Artículo 5" de la Carta de la OTAN, que establece la defensa mutua ante un ataque a cualquiera de los países aliados, y que el mandatario evitó respaldar claramente durante su visita a Bruselas en mayo de 2017, lo que generó incomodidad en la Alianza Atlántica.

La reunión entre Trump y Stoltenberg tenía como objetivo preparar la próxima cumbre de líderes de la OTAN, prevista para el 11 y el 12 de julio en Bruselas.

Trump se ha quejado desde que llegó al poder de que Estados Unidos gasta demasiado en la OTAN y repitió esa idea hace tres semanas, cuando recibió en la Casa Blanca a la canciller alemana, Angela Merkel.

"La OTAN es maravillosa, pero ayuda más a Europa que a nosotros, así que ¿por qué estamos pagando nosotros la gran mayoría de sus costes?", preguntó entonces Trump.

Merkel replicó que, a pesar de que Alemania todavía no llegue a ese 2 %, es "el segundo contribuyente de tropas a la OTAN" y ha hecho "muchos avances en los últimos años, aunque desde la perspectiva del presidente (Trump) no hayan ocurrido lo suficientemente rápido".