Trump ha ordenado al Pentágono que estudie reducir tropas en Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado al Pentágono que estudie una reducción de los 28.500 soldados estadounidenses estacionados en Corea del Sur, según publica hoy The New York Times.

La orden llega en vísperas de la histórica reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, aunque las fuentes citadas por el diario neoyorquino bajo condición de anonimato niegan que se trate de una concesión a Pyongyang.

Trump, más bien, considera que un eventual tratado de paz en la península coreana disminuiría la necesidad de mantener el costoso contingente militar, que tiene como misión proteger a Seúl de Pyongyang.

Más allá del futuro de las negociaciones con Corea del Norte para su desnuclearización, la orden de Trump esconde un descontento del presidente que considera que EE.UU. no recibe una compensación económica justa a cambio de tener ahí sus tropas.

Mantener los 28.500 soldados en Corea del Sur tiene un costo de 800 millones de dólares anuales, de los que Seúl asume la mitad.

Washington quiere que, a partir de 2019, Corea del Sur asuma la totalidad de la factura.

Además, el presidente cree que tanto Corea del Sur como Japón no han aprovechado su bonanza económica para desarrollar un músculo militar que les permita prescindir de la ayuda estadounidense.

Trump, según The New York Times, también cuestiona la utilidad de mantener el elevado contingente ya que considera que décadas de presencia militar estadounidense no han servido para evitar que Corea del Norte desarrolle su programa nuclear.

Pese a la elevada actividad nuclear y balística de Pyongyang en los últimos meses, el contingente estadounidenses en Corea del Sur tiene ahora un tercio menos de efectivos que en los noventa.