La campaña de Trump publica un video con el presidente como Yoda decapitando a la CNN

La campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes un video con un montaje de "Star Wars", donde se ve la cara del mandatario sobre el cuerpo del maestro Yoda decapitando a dos guardias de asalto exploradores con los nombres de las cadena CNN y MSNBC en sus cascos.

El video, de 26 segundos de duración, emplea una escena de la película "Star Wars: Episode III Revenge of the Sith".

El montaje comienza con el virtual candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, como el emperador Palpatine, dando instrucciones a un guardia de asalto explorador, con el logotipo de la CNN.

"Ha llegado el momento, ejecuta la orden 66", que consiste en matar al jedi, dice Palpatine/Biden.

En la siguiente escena aparecen dos soldados de asalto -que representan a la CNN y la MSNBC- dirigiéndose al maestro Yoda con la cara de Trump, que se gira velozmente y los decapita.

Al final del video, se ve a Yoda/Trump con una gran sonrisa.

El montaje fue publicado en Twitter por el equipo electoral del presidente estadounidense, que se presenta a la reelección en los comicios del próximo 3 de noviembre.

El video está acompañado del mensaje "May the 4th be with you" (Que el 4 de mayo te acompañe), en referencia a la mítica frase de Star Wars "May the force be with you" (Que la fuerza te acompañe).

Precisamente este lunes es el Día Internacional de "Star Wars" y ayer, domingo, fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa.

La cadena de televisión CNN y otros medios de comunicación estadounidenses son blanco habitual de los ataques del presidente, que suele referirse a ellos como "noticias falsas".

La campaña de Trump publica este video en medio de una grave crisis sanitaria y económica, y cuando el país lidera el número de contagios y muertes por coronavirus en el mundo, con 1.170.041 casos y 68.046 fallecidos.

Durante esta crisis, el mandatario no ha parado de criticar la cobertura de los medios y se ha retratado a sí mismo como víctima de las "noticias falsas".