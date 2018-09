Trump dice ser "muy proactivo" con Cuba y haber limitado las políticas de Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que ha sido "muy proactivo" hacia Cuba y que ya ha conseguido acabar con "mucho" de lo que implementó su predecesor, Barack Obama, quien restableció las relaciones diplomáticas con la isla.

"He sido muy proactivo sobre Cuba (...) No me gusta para nada lo que está pasando en Cuba ni lo que está pasando en Venezuela", subrayó Trump durante una rueda de prensa en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Obama les dio un pase y eso no me gustó, tampoco les gustó a muchos cubanos aquí en nuestro país, en Miami. No me gusta lo que hizo, he acabado con mucho lo que hizo", añadió.