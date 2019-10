Trump niega que quisiera disparar a los migrantes y carga contra la prensa

El presidente de EE.UU., Donald Trump, negó este miércoles haber sugerido disparar en las piernas a los inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera con México, como publicó este martes el diario The New York Times, y culpó de la polémica a los "medios de comunicación corruptos".

"Es una mentira total. Los medios de comunicación en este país son corruptos, los medios corruptos son de verdad el enemigo del pueblo", afirmó Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca y en presencia de su homólogo finlandés, Sauli Niinistö.

Trump explicó que, después de que el diario neoyorquino, publicara su artículo, un grupo de legisladores le preguntaron si de verdad quería disparar a migrantes y cavar un foso en la frontera para llenarlo de agua, caimanes y serpientes con el objetivo de detener a los migrantes.

"¡Esa es una pregunta estúpida!", contestó el mandatario a los legisladores, según aseguró hoy el propio Trump en el Despacho Oval.

El presidente también se quejó en Twitter de la información publicada por The New York Times y afirmó: "Puede que sea duro en seguridad fronteriza, pero no tan duro. La prensa se ha vuelto loca. ¡Noticias falsas!".

El artículo de The New York Times es un extracto adelantado del libro "Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration" (Las guerras de la frontera: dentro del asalto de Trump a la migración) que publicarán la próxima semana dos periodistas de ese diario.

Según esos dos periodistas, que citan a una decena de funcionarios de la Casa Blanca bajo condición de anonimato, Trump, frustrado por el aumento del flujo migratorio en la frontera con México, propuso en privado una serie de medidas heterodoxas para detenerlo.

El presidente, por ejemplo, sugirió complementar el muro en la frontera con un foso lleno de agua y repleto de caimanes y serpientes; un proyecto para el que hasta llegó a pedir un presupuesto a sus asesores, de acuerdo a The New York Times.

En ese contexto, Trump también quiso electrificar la barrera fronteriza o instalar en su parte superior púas que pudiesen perforar el cuerpo humano.

Fue entonces cuando el presidente propuso disparar en las piernas a los inmigrantes para que no pudieran avanzar.

Trump ya dijo en noviembre de 2018 que los militares desplegados en la frontera estaban autorizados a abrir fuego en caso de ser atacados por inmigrantes que en ese entonces iban hacia EE.UU. en caravana procedente de Honduras.

Esta vez, sin embargo, el presidente fue más allá al sugerir que se les disparase por el mero hecho de cruzar sin papeles la frontera.

Las fuentes consultadas por The New York Times apuntaron que en ambos casos los asesores tuvieron que aclarar a Trump que no estaba permitido disparar a los migrantes.