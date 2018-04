Trump sugiere a su nominado para el departamento de Veteranos que se retire

El presidente de EEUU, Donald Trump, sugirió hoy a su candidato a dirigir el departamento de Asuntos de Veteranos, el almirante Ronny Jackson, que se retire del proceso de conformación en el Congreso, aunque dijo que sigue apoyándolo.

"Si fuera él (...) yo no lo haría", dijo hoy Trump respecto a seguir con el proceso de confirmación en el Senado debido a las informaciones negativas aparecidas en los últimos días, que han llevado a la Cámara Alta a aplazar su audiencia de confirmación.

Según informó hoy el canal CNN, citando a dos fuentes próximas al proceso, miembros del equipo de Jackson, que actualmente ejerce de médico personal del presidente, habrían denunciado que el almirante bebe durante horas de trabajo y distribuye medicamentos "de forma inapropiada".

"Le he preguntado (a Jackson) ¿para qué lo necesitas? No quiero exponer a un hombre, que no es una persona política, a un proceso como este. Es demasiado feo y demasiado desagradable", aseguró el gobernante en una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron.

Sin embargo, Trump dijo que "definitivamente" seguirá respaldando a Jackson. "Es una persona de gran calidad, pero es decisión suya completamente", sostuvo.

Las afirmaciones del presidente se producen después de que esta misma mañana, el comité de Asuntos de Veteranos del Senado anunciara el aplazamiento de la audiencia de confirmación de Jackson, prevista para mañana miércoles, debido a la "nueva información" que ha sido presentada a los legisladores.

Jackson, que ha sido el médico personal de los tres últimos presidentes del país, fue nominado para el cargo por el propio Trump a finales de marzo, después de que el hasta entonces secretario del departamento de Asuntos de Veteranos, David Shulkin, se viera forzado a dejar el cargo al verse envuelto en diversos escándalos.

A pesar de contar con el respaldo del presidente, Jackson debe someterse a una audiencia de confirmación en el Senado antes de que su nombramiento sea votado en el plenario.

El mandatario acusó a la bancada demócrata de haber iniciado una campaña de difamación en contra de su candidato con el único propósito de bloquear su nombramiento.

"Los demócratas se han convertido en obstruccionistas, eso es en lo único en lo que son buenos", acusó Trump.

El gobernante sugirió que el motivo es la frustración de la oposición después de no haber podido impedido este lunes que un comité del Senado recomendara el nombramiento de Mike Pompeo como nuevo secretario de Estado, en un proceso similar al que debe afrontar Jackson en los próximos días.

"Fracasaron a la hora de pararle, así que ahora se preguntan, ¿quién es el siguiente?", dijo Trump, quien además defendió que el departamento de Veteranos es, de alguna manera, el mayor servicio de salud del mundo, por lo que nadie tiene la "experiencia" previa que reclaman los demócratas.