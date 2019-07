Tudanca dice que "merece la pena" hacer "todos los esfuerzos" para formar un Gobierno progresista con Podemos

"Es la primera vez en la historia de nuestro país que se va a poder fraguar un Gobierno de coalición, es algo inédito", ha declarado Tudanca en una entrevista en RNE, recogido por Europa Press, dejando claro las intenciones conciliadoras de su partido. "La política debe ser eso, ponerse de acuerdo en beneficio general del país", ha destacado.

El portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León reconoció su sorpresa ante el giro del pasado viernes en las negociaciones PSOE-Podemos, cuando Pablo Iglesias decidió dar un paso a un lado y aceptar que otro miembro de su partido pudiera formar parte del nuevo Gobierno.

Así pues, Tudanca no interpreta esta situación como una victoria de Iglesias en el proceso de negociación, sino como una victoria colectiva. "No lo interpreto nunca en términos de ganar o perder, me parece que si hay un Gobierno progresista de acuerdo entre Podemos y PSOE que ponga en marcha estas reformas que los españoles votaron en las ultimas elecciones, vamos a ganar todos", ha señalado.

"No me siento agredido por otra fuerza política que tiene diferencias con nosotros pero que tiene también muchas más cosas en común en términos de un programa de Gobierno de izquierdas", ha sentenciado.