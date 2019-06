Tudanca no pierde la esperanza y estaría dispuesto a renunciar a la Presidencia para pactar con Cs

"Si yo soy un obstáculo, si les parezco excesivamente 'sanchista' o socialista no me voy a empeñar en ser presidente, si soy un obstáculo estoy dispuesto a echarme a un lado", ha asegurado Tudanca en una comparecencia ante los medios de comunicación donde ha asegurado que otro socialista podría ocupar la Presidencia, al tiempo que ha detallado una propuesta con medidas para impulsar en los 100 primeros días de Gobierno y que hoy mismo enviará a Igea con el fin de poder mantener una reunión lo más pronto posible.

Tudanca ha insistido en que no pierde la "esperanza" en lograr un "cambio" en el Gobierno de la Comunidad, por lo que ha reclamado al candidato de la formación naranja que piense en Castilla y León y no en una disciplina de partido que, a su juicio, "no le sirve de mucho" después de que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, haya invitado a irse a quienes abrieron la puerta a pactar con el PSOE en el ámbito nacional, entre los que se encuentra Igea.

Tras esta apreciación el líder socialista ha asegurado que no se va a "rendir" y ha reseñado que el PSOE "ganó las elecciones". "A mí también me paran por la calle y los ciudadanos me piden que no perdamos la esperanza en conseguir un gobierno de cambio", ha recordado, tras lo que ha lamentado candidato de Ciudadanos se "resigne" y "rechace" ahora su discurso de campaña para mantener un gobierno del PP tras 32 años.

"Igea reconoció que los ciudadanos están cabreados y, sin embargo, insiste en hacer lo que les cabrea", ha manifestado, por lo que ha lamentado que Igea se "resigne" a pesar de que el PP se "ha saltado sus líneas rojas" en instituciones como la Diputación de Burgos con César Rico como presidente por tercera legislatura.

En este sentido ha asegurado que el PP "no tiene remedio" y sigue con un "proyecto agotado". "No va a cambiar", ha asegurado, al tiempo que ha criticado que Igea decidiera "ser bien mandado" y hacer caso a la Dirección nacional de Ciudadanos para avanzar en un pacto con el PP en Castilla y León en el que se sitúa a Alfonso Fernández Mañueco como presidente cuando, como ha detallado Tudanca, el propio Igea en campaña defendió que "nunca, nunca, nunca" le apoyaría.

"CASTILLA Y LEÓN ES LO ÚNICO QUE ME MUEVE"

En su comparecencia ante los medios de comunicación para detallar el documento que hoy mismo enviará a Igea, el líder de los socialistas en la Comunidad ha asegurado que lo único que le mueve es Castilla y León, por lo que ha garantizado que no dejará de trabajar en un gobierno de "cambio y decente".

"Piense únicamente en Castilla y León", ha exigido a Igea, tras lo que ha insistido en que si él es la razón por la que "le prohíben" avanzar en un pacto con el PSOE en la Comunidad estará dispuesto a no se presidente dentro de una política de "mano tendida" hacia Ciudadanos que, a su juicio, vive un momento en el que se le "terminan las excusas" para pactar con el PP después de que éstos se hayan saltado sus "líneas rojas".

El candidato a la Presidencia de la Junta ha desgranado así un programa de medidas "concretas" en las que trabajar en los 100 primeros días de Gobierno y que serían la base para iniciar una negociación con Ciudadanos de cara a conformar un Gobierno en esta legislatura. "No me va a quedar el más mínimo esfuerzo por hacer", ha garantizado.

Como ha detallado Tudanca el objetivo es "regenerar" Castilla y León, por lo que el documento incluye medidas "concretas y urgentes".

Entre ellas destacan acciones sobre regeneración democrática y mejora de la administración, de lucha contra la despoblación, para garantizar la atención sanitaria, en materia educativa, servicios sociales, empleo, agricultura y ganadería, fomento y medio ambiente y cultura.

En concreto, en materia de regeneración democrática el PSOE defiende la supresión de empresas, fundaciones públicas y entidades de la llamada "Administración paralela", cuyas funciones pasarían a ser ejercidas directamente por la Administración General de la Junta. Entre estas entidades ha citado a la Sociedad Pública de Infraestructuras, la Fundación Siglo y la Fundación Patrimonio Natural.

Sobre despoblación, "prioridad" para los socialistas, Tudanca ha abogado por impulsar en los 100 primeros días de Gobierno una estrategia autonómica, además de un fondo autonómico de compensación y un plan plurianual de convergencia interior con un horizonte de 2023 con el objetivo de dotación del 20 por ciento de las inversiones totales de la Comunidad.

A estas medidas ha sumado la puesta en marcha de un plan de retorno del talento, a lo que ha añadido en materia educativa blindar por Ley las tasas universitarias que "nunca" estarían por encima de la media nacional, además de la gratuidad de los libros de texto y soportes digitales en la educación obligatoria.

La apertura de comedores escolares en periodos no lectivos sería otra de las acciones que compromete el PSOE para los 100 primeros días, en los que también aprobaría la Ley de Diversidad Sexual.

En materia de empleo Tudanca ha defendido poner en marcha un plan de choque para el empleo de los colectivos con mayores dificultades en el mercado de trabajo, además, en agricultura y ganadería impulsaría un fondo agrario de contingencias para adversidades climatológicas dotado como mínimo por 50 millones de euros.

Por último, Tudanca ha asegurado que quien sea el presidente de la Junta recibirá en los 100 primeros días a todos los alcaldes, presidentes de mancomunidades, comarca de El Bierzo y presidente de diputaciones para avanzar un proyecto de cooperación con cada una de estas instituciones.