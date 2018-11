Turquía dice que Trump "cierra los ojos" ante el asesinato de Khashoggi

El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, aseguró hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "cierra los ojos" ante el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.

"En su declaración Trump dice: 'pase lo que pase, vamos a cerrar los ojos'. Pero no todo es dinero. No debemos alejarnos de los valores humanos", señaló el ministro en una entrevista concedida a la emisora CNNTürk.

Çavusoglu aludía a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, en las que aseguró que Arabia Saudí es un "fuerte aliado" de su país pese al caso Khashoggi y que aún no está clara la implicación del príncipe heredero Mohamed Bin Salmán en el asesinato del reportero el 2 de octubre en el consulado saudí de Estambul.

"Si os fijáis, nunca hemos utilizado ningún nombre en nuestras descripciones. Nuestro presidente ha dicho de buena fe: "No pienso que el rey Salmán haya dado las instrucciones". No sé por qué Trump ha dicho "puede ser que sí o que no" (en referencia bin Salmán)", dijo el ministro turco, cuyo Gobierno mantiene desde hace semanas su presión sobre Arabia Saudí con nuevas revelaciones del caso.

Çavusoglu criticó una vez más a las autoridades saudíes por ralentizar la investigación del caso y pidió una investigación internacional.

"Visto que Arabia Saudí no nos da información, una investigación internacional podría ser mejor", comentó.

Çavusoglu se preguntó, por otra parte, si existe la supuesta grabación que la Agencia de Inteligencia de EEUU (CIA) que implica directamente al príncipe heredero saudí.

"¿Tienen una grabación de voz o no? La parte estadounidense no la ha compartido con nosotros", señaló.

Por otro lado, el ministro informó de la posibilidad de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reúna con el príncipe heredero saudí durante la cumbre del G20 que se celebrará en Buenos Aires a fin de mes.

"No vemos inconvenientes en un encuentro con el príncipe heredero", declaró.