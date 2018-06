Turquía amenaza con romper el acuerdo migratorio si la UE no exime de visado a sus nacionales

El Gobierno turco advirtió hoy de que romperá el acuerdo cerrado con la Unión Europea (UE) en 2016 para contener la llegada de refugiados a suelo comunitario si Bruselas no exime a los ciudadanos turcos de la necesidad de visados.

"Si la UE es sincera al respecto, superaremos este problema. Si no, no habrá acuerdo migratorio, no habrá acuerdo de readmisión. Esto no es una amenaza, ni un chantaje. Las dos partes tienen que cumplir con sus deberes", advirtió el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, en declaraciones al canal NTV.

Cavusoglu aseguró que, dentro de la UE, "algunos círculos anti-Turquía intentan evitar la exención de visados".

El ministro también exigió que se complete el pago de los 6.000 millones de euros en compensaciones económicas, otro de los puntos incluidos en el acuerdo por el que Turquía se comprometió a recibir de vuelta a ciudadanos sirios que lleguen a suelo europeo desde su territorio.

"Han aprobado la segunda tanda de 3.000 millones de euros, prometidos para finales de 2018. Espero que la burocracia se aplique más rápido esta vez. Es importante que la UE mantenga su promesa", recalcó.

Çavusoglu también precisó que Ankara y Bruselas deberían trabajar para mejorar la situación en Siria, evitando así un aumento del flujo de refugiados.

“Lo que es importante es detener esto en los países de los que vienen los migrantes. Hay desempleo, terrorismo, hambre y puede haber otras muchas razones. Es importante resolver estos problemas en los países de los que salen los migrantes. De lo contrario, no importa cuánto dinero gastemos, no se les puede parar", alertó el ministro.

Turquía acoge actualmente a unos 3,5 millones de sirios, más que cualquier otro país del mundo, según los últimos datos de Acnur.