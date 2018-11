Turquía califica de insatisfactorias las explicaciones de Riad sobre Khashoggi

Las declaraciones de la Fiscalía de Arabia Saudí, que especifica detalles del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul, son "insatisfactorias", ha declarado hoy el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu.

"Quiero decir que encuentro algunas de las declaraciones (de la Fiscalía) insatisfactorias", dijo el jefe de la diplomacia turca a la agencia Anadolu.

El fiscal general saudí, Saud al Moyeb, anunció hoy en Riad que ha pedido la pena de muerte para cinco personas que confesaron haber participado en el asesinato de Khashoggi y que ha presentado cargos contra otros seis, además de asegurar que el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, no estaba al tanto del crimen.

Al Moyeb aseguró que en el consulado se produjo una "pelea" entre el periodista y los agentes, que finalmente lo sujetaron y le inyectaron "un somnífero", lo que produjo su muerte.

"Después de asesinarlo, el cuerpo fue cortado en trozos por los asesinos y llevado fuera del consulado", donde fue entregado a un "colaborador turco", explicó el fiscal.

El jefe de la diplomacia turca expuso hoy varios puntos que le parecían contradictorios e insistió en que se trataba de un asesinato premeditado y planeado.

"El ministro de Exteriores de Arabia Saudí me llamó media hora antes de que la Fiscalía hiciera las declaraciones. Nos dicen que ahora hay 11 personas en prisión preventiva. Antes había 18. Para 5 de estos 11 se ha pedido la pena de muerte. A los otros ¿por qué los han puesto en libertad?", preguntó Çavusoglu.

"Quiero decir que aquí hay varias declaraciones que no me parecen satisfactorias. Se dice que todo ocurrió cuando esta persona se resistió a que lo llevaran de vuelta a su país, pero era algo planificado. Si no, no se entiende que descuartizaran el cuerpo. Llevaron de antemano los instrumentos necesarios para matarlo y descuartizarlo", subrayó el ministro turco.

"¿Dónde está el cuerpo de Khashoggi? Hay que hacer que salga a la luz el instigador, el que dio las instrucciones; no se puede cerrar el proceso así. Seguiremos el asunto", concluyó Çavusoglu.

Aunque al principio Turquía había propuesto que el caso Khashoggi se juzgara en Estambul, ayer el ministro de Exteriores turco propuso una investigación internacional.

"Al principio dijimos que estábamos formando un grupo de trabajo con Arabia Saudí y que no teníamos planes de llevar el caso a un tribunal internacional. Pero en la fase actual creemos que una investigación internacional es necesaria", dijo Çavusoglu en el Parlamento.

"Hemos mostrado las pruebas a todo el que quisiera verlas. Estas pruebas, recogidas por nuestras fuerzas de seguridad, forenses, servicios secretos y el Ministerio de Interior, deben mostrarse a la comunidad internacional", dijo el ministro.