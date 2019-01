Turquía promete intervenir contra kurdos en Siria con o sin retirada de EEUU

El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, aseguró hoy que la futura intervención militar turca contra las milicias kurdas en Siria "no dependerá de la retirada de Estados Unidos".

Durante una entrevista en la cadena turca NTV, Çavusoglu reiteró la decisión de su gobierno de intervenir en el noreste de Siria contra las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG), aliadas con Washington.

Ankara considera como "terroristas" estas milicias por sus vínculos con el Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía.

"Nuestro problema es que hay una organización terrorista y que EEUU apoya a esa organización terrorista, que controla por la fuerza, gracias a ese apoyo, territorios habitados por árabes", señaló el ministro.

"Estamos decididos (a intervenir en Siria), y nosotros tomaremos la decisión de cuándo hacerlo, sin pedir permiso a nadie", agregó.

"Al decir EEUU que se retira, nuestro presidente dijo que habría un periodo de espera, pero si este asunto se alarga, y se intenta retrasar con discursos innecesarios, nosotros llevaremos a la práctica nuestra decisión", insistió el jefe de la diplomacia turca.

"Nuestra operación contra el YPG no depende de la retirada de EEUU. Cuando nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan) habló de intervenir al este del río Éufrates, no había aún tal decisión de retirada. Ahora EEUU dice que se retirará, pero hay quienes están trabajando para que no se retire", agregó el ministro.

Çavusoglu aseveró que "especialmente el sector de seguridad estadounidense hay quienes intentan hacer revocar la decisión del presidente" estadounidense, Donald Trump, respecto a la retirada.

Se refirió en concreto al asesor de Seguridad estadounidense, John Bolton, que visitó Ankara el martes para coordinar la retirada, pero fue recibido con frialdad en Turquía, por sus recientes declaraciones de que Washington exigiría garantías de seguridad para las milicias kurdas aliadas.

"Para nosotros, lo que tiene validez es la palabra de Trump. En las declaraciones de Bolton y otros vemos que ellos no son partidarios de la retirada. Pero la promesa de Trump es clara", dijo Çavusoglu.