Turull afea a Espadaler que no le haya visitado y este responde que desea ir

El exconseller preso Jordi Turull ha reprochado hoy a su excompañero de filas en CiU y hoy en día diputado de PSC-Units, Ramon Espadaler, que no le haya visitado en la cárcel y el democristiano ha replicado que siempre ha estado y sigue estando predispuesto a ir a verle.

En una entrevista por escrito con Rac1 desde la cárcel de Lledoners (Barcelona), Turull ha criticado que Espadaler no le haya visitado aún cuando ambos fueron compañeros en la dirección del grupo parlamentario de CiU, pues el primero fue portavoz y el segundo, portavoz adjunto.

"Imagínese la relación que teníamos. Y no ha venido a verme. Luego que no venda valores cristianos. ¿Tan grande es el complejo que tiene encima que le puede más la política que la humanidad?", ha espetado Turull.

A través de Twitter, Espadaler, ex secretario general de Unió y hoy dirigente de Units per Avançar, le he respondido que es cierto que no ha ido a la cárcel pero que "en su día" ya expresó a los familiares que estaba "predispuesto" a visitarle "tanto por humanidad como por la relación que hemos tenido".

"Una vez leída la entrevista a Jordi Turull, sigo estando predispuesto y así se lo haré llegar hoy mismo", ha añadido el democristiano.

En cuanto a la huelga de hambre, Turull ha comentado que, tras los primeros días, se siente como "flotando" y ha asegurado que solo toma líquidos y un suero con sales minerales y glucosa.

Ha justificado esta vía de protesta porque cree que el Tribunal Constitucional hace incluso "ostentación de dejar en el cajón" los recursos presentados por los presos contra la prisión provisional, por lo que "hay voluntad premeditada de bloquear", ha concluido.