Turull pide lealtad JxCat-ERC y evitar episodios como reproches por el voto de Torra

El exconseller del Govern encarcelado Jordi Turull ha pedido este martes lealtad JxCat-ERC y evitar episodios como los reproches del lunes por el derecho a voto del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el pleno del Parlament: "Si quieren que nuestra estancia en la celda sea más feliz, episodios como el de ayer, por favor, no los hagan".

"Están a tiempo", ha garantizado en referencia a ambos partidos del Govern, que no ha citado, y ha asegurado que también se produjeron episodios similares antes del 1-O --por los que algunos se frotaban las manos y daban la legislatura por terminada-- pero lo reconducían, ha dicho en la comisión de investigación sobre el 155 en el Parlament.

Ha defendido la "teoría del rellano": bajar o subir escalones todos los actores independentistas para encontrar un punto medio desde el que ser más fuertes, y ha considerado grave que se encarcele a un representante de la ciudadanía, pero también que estos representantes olviden sus compromisos con la ciudadanía.

Así, ha llamado a buscar unidad, lealtad y confianza, y hacerlo de puertas adentro y no en el atril --JxCat criticó a ERC en el pleno este lunes, y viceversa--, y ha insistido: "No soy feliz en prisión, y estoy muy triste cuando veo episodios de desunión", y muchos de los que le envían cartas a prisión tampoco entienden la situación, ha asegurado.

Está convencido de que todos son capaces de ponerse de acuerdo, por lo que les ha lanzado el "ruego" de que lo hagan, también de cara a la mesa de diálogo con el Gobierno central, en la que no pueden fallar y no ir a la una porque, dejando de lado los reproches y buscando complicidad, no se podrá detener el clamor de libertad, según él.

SIN ENGAÑOS

Ha asegurado que ni él ni el Govern engañaron a nadie y que el problema no era si estaba preparado o no para articular un Estado: "El que no estaba preparado para asumir un acto de radicalidad democrática era el Estado español", y en cuatro meses el Govern habría estado preparado para ser un Estado del siglo XXI, según él.

Turull cree que acusarles de haber engañado a los ciudadanos es como acusar a alguien que asegura que subirá al Pedraforca y finalmente no puede hacerlo a causa de una tormenta: "¿Eso es engañar?", y ha insistido en que fue el Estado el actor que no estaba dispuesto a hacer frente al 1-O, que ha descrito como un acto de radicalidad democrática.

Ha reiterado que considera que el 1-O fue un mandato político: "No hay nada que me motive más y me estimule más que poder aportar desde mi autoexigencia personal lo que sea para poder llegar un día a culminar lo que era ese mandato".

Ha defendido los plenos del Parlament del 6 y 7 de septiembre de 2017 previos al 1-O ante acusaciones de partidos de que no se respetaron las minorías: ha replicado que se promovieron otras tramitaciones más extensas pero que Cs, PSC y PP las llevaron al TC y ha criticado que algunos "por la mañana se llaman minoría y por la tarde son mayoría".

DUDAS SOBRE SU ENCARCELAMIENTO

Turull tiene dudas sobre si en la decisión de su encarcelamiento preventivo, con el debate de su investidura como presidente del Govern en curso, pesó algo más que la decisión del juez de instrucción, porque estaban cumpliendo todas las medidas cautelares y decidió justo entonces: "Hay alguna variable que no conozco", y ha dicho que el Gobierno de Mariano Rajoy alertaba de que no podía ser presidente algún miembro del anterior Govern de Carles Puigdemont.

Ha criticado "en la cúpula judicial y de la Fiscalía el independentismo no tiene un problema, el Estado tiene un problema", y ha acusado a los socialistas de defender el derecho a decidir y que Cataluña es una nación cuando gobierna el PP, pero cambiar de postura y negarlo cuando gobierna el PSOE.

Turull ha agradecido a los comuns --ha citado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al diputado en el Congreso Jaume Asens y a su exdirigente Xavier Domènech-- que defiendan y trabajen para lograr su libertad, y ha dicho que no le cuesta lanzar este tipo de agradecimientos a otras formaciones, porque "cuando estás en la cárcel el tema electoralista y partidista" ha quedado abandonado por su parte.