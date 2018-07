Turull, Rull y Sànchez dicen a Torra que no renunciarán al acta de diputado

Los diputados de JxCAT Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez han dicho hoy al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que les ha visitado en la prisión de Lledoners (Barcelona), que no renunciarán a su acta de diputado, después de que el Tribunal Supremo haya acordado su suspensión para cargo público.

En declaraciones a los periodistas a las puertas de la cárcel, situada en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Torra ha indicado que los exconsellers de Presidència Jordi Turull y de Territorio Josep Rull y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez, los tres diputados del grupo de JxCAT, le han asegurado que no pensaban renunciar a su acta de diputado.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena comunicó el pasado martes al Parlament la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva. Además de a Turull, Rull y Sànchez esta medida afecta a los republicanos Oriol Junqueras y Raül Romeva, que también están en Lledoners, así como al expresidente Carles Puigdemont, huido a Alemania.

Pese a acordar su suspensión para cargo público, en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Llarena aclaró que no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados "puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas si tal decisión se contemplara por el Parlamento".

"Ayer dije que no pensaba pedir la renuncia de ninguno de los diputados con los que hoy me he entrevistado, Rull, Turull y Sànchez. Pero es que, además, ellos me han dicho que no pensaban renunciar, cosa que les agradezco que digan y, sobre todo, que lo digan hoy", ha indicado Torra.

Según el presidente catalán, "no tendría ningún sentido" que los diputados suspendidos renunciaran a su acta, extremo que no impone la resolución acordada por el Supremo.