Turull alega que la publicidad del 1-O salió gratis a la Generalitat

El exconseller de Presidencia Jordi Turull ha alegado este martes que la publicidad del referéndum del 1-O salió gratis a la Generalitat, dado que se "reaprovechó" una campaña anterior desechada y se emitió en los medios catalanes públicos mediante acuerdos marco que no costaban dinero.

El exconseller ha dado esas explicaciones al fiscal Jaime Moreno, al ser preguntado sobre el anuncio destinado a fomentar la participación en el referéndum del 1-O que se emitió en TV3 y en Catalunya Ràdio días antes de la consulta.

Según ha precisado Turull, la publicidad del 1-O no costó dinero a la Generalitat porque fue fruto de haber "reaprovechado" una campaña previa sobre civismo que había quedado desierta.

El exconseller ha relatado que ni a él ni al expresidente catalán Carles Puigdemont les gustó la campaña que la secretaría de comunicación de la Generalitat había creado para el 1-O, porque no era tan "neutral" como ellos querían.

Dicho anuncio, ha añadido el diputado de JxCat, mostraba una jaula con un pájaro que salía de la misma, pero tanto él como Puigdemont la rechazaron y optaron por utilizar la imagen de la campaña de civismo, que mostraba unas vías del tren, "de una objetividad tremenda", según Turull.

"Aprovechamos una cosa para no tirarla y nos pareció más adecuado, porque no teníamos tiempo de hacer cosas nuevas", ha precisado.

Según el exconseller, la publicidad del 1-O se difundió en los medios públicos de la Generalitat, porque "se habló" con Brauli Duart, entonces presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), de que se emitiera "de forma gratuita", como en el caso de la consulta del 9N.

"Dije qué bien, fantástico, porque no se gastaba ni se quería gastar un euro", ha señalado Turull, que ha agregado: "es un tema potestativo que tiene la Generalitat".

Según Turull, cuando llegaron al Departamento de Presidencia las facturas por la publicidad del 1-O de los medios públicos, "nadie entendió nada", ya que, a su parecer, no había ningún contrato que las amparara.

"Nunca verá una factura de TV3 en el Departamento de Presidencia. Por eso estas facturas no se han pagado ni se van a pagar", ha recalcado el exconseller.

Asimismo, ha negado que se creasen plataformas y aplicaciones informáticas en el seno del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) -adscrito a su departamento- como soporte digital para la logística del 1-O.

"Yo despachaba poco porque he estado poco tiempo (llegó a la Conselleria de Presidencia en julio de 2017) pero todo lo que se me informaba es que del 1-O en el CTTI no se hizo nada", ha argumentado.