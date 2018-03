El ejecutor del 155 advierte del “riesgo de inhabilitación” de Turull al ser elegido president

El considerado como ejecutor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha querido este jueves lanzar una advertencia a los diputados independentistas catalanes que pretenden esta tarde investir a Jordi Turull como president de la Generalitat en el pleno convocado a última hora de ayer por el presidente del Parlament, Roger Torrent. “Cataluña en los últimos tiempos ha sufrido mucho quebranto y no puede ser sometida al riesgo de inhabilitación de su presidente”.

Bermúdez de Castro ha querido así recordar que Turull está investigado por la justicia por su participación en la organización del referéndum independentista del 1 de octubre. “Quien aspire a la Presidencia de la Generalitat debe estar libre de procesos judiciales, de los vinculados al procés y de cualquier otro proceso judicial”, ha asegurado durante su comparecencia ante la comisión conjunta de las comisiones General de las Comunidades Autónomas y Constitucional –la llamada Comisión del 155– del Senado.

A su juicio, el nombramiento de Turull como president “sería un golpe muy duro” para la estabilidad de Cataluña, para “su prestigio y para la dignidad de sus instituciones”. Porque, según ha dicho, “el máximo responsable de una institución debe dedicarse de lleno a los compromisos que asume en ella sin procesos judiciales que lastren su acción política de ayuda y respeto a los ciudadanos”. La sociedad catalana, ha proseguido, “necesita certeza y estabilidad para crecer económicamente y prosperar”.

El considerado como ejecutor del artículo 155 ha sido especialmente duro contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, a quien ha acusado de ser la “correa de transmisión del independentismo”. Su decisión de ayer de convocar un pleno de investidrua exprés para este jueves es, en su opinión, “arbitraria y obedece a intereses sectarios que nada tienen que ver con los intereses generales de todos los catalanes”. Torrent, ha dicho, “ha actuado con una falta de transparencia incompatible con su cargo, ha abusado de los procedimientos y de los derechos que asisten a todos los grupos parlamentarios”.

Asimismo, Bermúdez de Castro ha considerado que la actuación de Torrent al frente del Parlament “está provocando reacciones contrarias no solo desde los sectores políticos sino también desde los sectores sociales y económicos”. “Le están pidiendo a gritos que tenga la altura de miras necesaria para representar a todos, no solo a los suyos y que devuelva de una vez la dignidad al Parlamento de Cataluña”, ha insistido. Por eso, ha asegurado que la convocatoria del pleno de hoy supone una “maniobra” que “es un paso más en la estrategia independentista de confrontación con el Estado”. Así como una “estrategia va en contra de una gran parte de la sociedad catalana que no comparte su ideario”.

“Frente a la deriva independentista”, ha proseguido, “las únicas certidumbres que se han ofrecido en los últimos meses han sido la recuperación de la legalidad y la seguridad jurídica, el desbloqueo de la gestión pública y la neutralidad institucional de un Gobierno que lo está siendo para todos”. Se refería a la aplicación del artículo 155 por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Bermúdez de Castro ha querido dejar claro que esa excepcionalidad seguirá vigente hasta que se designe un Govern “para todos” que “cumpla con la ley y con su obligación”. Así, el Ejecutivo autonómico deberá “acatar la legalidad constitucional”. “Mientras en Cataluña no haya un Gobierno que cumpla con la Constitución, el Gobierno estará allí”, ha concluido.