Tusk y Johnson se reunirán en el G7 para abordar el "brexit"

El primer ministro británico, Boris Johnson, se reunirá con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para abordar el "brexit" el próximo domingo durante la cumbre del G7 en Biarritz (suroeste de Francia), en el que será su primer encuentro oficial con un líder comunitario desde que accedió al cargo.

Antes de verse con Johnson, Tusk se reunirá mañana en Bruselas con el negociador jefe de la Unión Europea (UE) para la salida del Reino Unido, Michel Barnier, informó en un comunicado el Consejo Europeo.

El objetivo es preparar el encuentro con el mandatario británico, después de que la Unión Europea haya rechazado su reciente propuesta de eliminar del acuerdo de retirada la llamada salvaguarda irlandesa, destinada a evitar que vuelva a levantarse una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

Aunque no se había confirmado oficialmente, se preveía que Johnson aprovechase la cumbre de Biarritz para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien finalmente no asistirá a la cita por encontrarse convaleciente tras una operación para extirparle la vesícula.

Sin embargo, hasta ayer mismo la UE no había recibido petición oficial alguna de Londres para un encuentro.

Johnson se entrevistará con Tusk tras visitar este miércoles a la canciller alemana, Angela Merkel, en Berlín y el jueves al presidente francés y anfitrión del G7, Emmanuel Macron, en París.

El nuevo "premier" se ha mostrado favorable a que el Reino Unido abandone la UE el 31 de octubre, aun cuando no se haya cerrado un acuerdo que regule los términos de la salida, ya que el alcanzado entre Bruselas y su predecesora, Theresa May, no ha sido aprobado por el Parlamento británico.

A pesar de ello, Johnson remitió ayer una carta a los Veintisiete en la que pedía llegar a un acuerdo sobre el "brexit" que no contemple la polémica "salvaguarda" irlandesa que prevé el texto actual y propone reemplazarla con otros "arreglos aduaneros alternativos".

Bruselas ve esa salvaguarda como una medida fundamental para proteger el proceso de paz del Úlster, mientras que Londres lo interpreta como un impedimento para desarrollar su propia política comercial tras el "brexit" y un recurso para mantener al Reino Unido alineado con la UE en contra de su voluntad.

Tanto Tusk como la Comisión Europea rechazaron ayer que la salvaguarda pueda suprimirse y reprocharon al primer ministro británico que no proponga alternativas realistas para evitar el restablecimiento de una frontera.

Los líderes europeos se han mantenido firmes hasta ahora en su negativa a reabrir la negociación del acuerdo de salida.