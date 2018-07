Tusk asegura que el "brexit" está muy lejos de resolverse "con o sin Davis"

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó hoy que el problema generado por la salida del Reino Unido de la Unión Europea "está muy lejos de resolverse con o sin" el dimitido ministro británico para el "brexit", David Davis.

"Los políticos van y vienen, pero los problemas que han creado para la gente permanecen y el desastre causado por el 'brexit' es el mayor problema en la historia de las relaciones entre la UE y el Reino Unido y todavía está muy lejos su resolución, con o sin el señor Davis", declaró el político polaco durante la rueda de prensa posterior a la cumbre entre los Veintiocho y Ucrania.

En ese sentido, añadió que "desafortunadamente la idea del 'brexit' no se ha marchado junto con David Davis".

Preguntado por la recién anunciada dimisión del ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también presente en la rueda de prensa, aseguró en tono irónico que esa salida del Gobierno demuestra "con claridad" que en la reunión del Ejecutivo del Reino Unido la semana pasada "había unidad en el gabinete".

Mientras, Tusk agregó que "podría repetir" lo mismo que acababa de decir sobre David Davis, pero aplicado al caso de Boris Johnson.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, logró el viernes el apoyo "in extremis" de sus ministros a su plan de "brexit", tras una jornada de tensas negociaciones en la que no se descartaba alguna dimisión.

Después de casi doce horas reunido en la residencia oficial de Chequers (sureste inglés), el Gobierno acordó una propuesta para la futura relación aduanera y comercial con la Unión Europea (UE), que permitirá avanzar en la negociación con Bruselas para la salida de este país del bloque.

Sin embargo, en las últimas horas han decidido abandonar el Ejecutivo los titulares de Exteriores, Boris Johnson, y para la salida de la UE, David Davis.