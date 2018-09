Sin la UE el pez grande se comería al chico, advierte director de la Comisión

Destruir la Unión Europea llevaría a hacer realidad el refrán "el pez grande se come al chico", advierte el jefe de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, que llama a combatir los "engaños" del populismo y el nacionalismo disgregador en las elecciones de 2019.

En una entrevista con Efe, con motivo de su regreso al frente de la Representación de la CE en España, este alto funcionario europeo invita no solo a debatir, sino a "rebatir" y combatir, dialécticamente, a quienes ponen en duda el modelo de convivencia que Europa ha construido sobre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial.

En apenas ocho meses se celebrarán en los 27 estados de la Unión Europea, ya sin el Reino Unido, las elecciones al Parlamento Europeo y todo indica que la batalla no será tanto entre izquierda y derecha como entre europeístas y eurófobos.

Esta semana, en Estrasburgo, el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, en su último discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, ha lanzado un órdago a los enemigos de la integración: "Ha sonado la hora -ha dicho- de la soberanía europea".

Fonseca explica, a este respecto, que "Europa es un invento de compartir soberanías" y recuerda una definición clásica del Tribunal de Justicia europeo según la cual Europa "consiste en la cesión irrevocable del ejercicio de ciertas competencias soberanas a la Unión".

"Eso ha sido así en los últimos 50 años", subraya Fonseca.

"Hay una certeza -añade- que nadie puede discutir: todos los estados europeos, todos, desde Alemania hasta España, de manera individual, son estados pequeños en el concierto internacional".

"Ninguno puede resolver a escala nacional ciertos problemas. Solo se pueden resolver -asegura- si asumimos que la mejor manera que tenemos de mantener nuestra soberanía es ejerciéndola en común".

El concepto de "soberanía europea" acuñado por Juncker consiste, pues, según Fonseca, en "ser conscientes de que ganamos importancia y autonomía en el contexto internacional cediendo el ejercicio de soberanía a las instancias comunes".

El representante de la CE en España reconoce la preocupación que existe ante iniciativas como la del exestratega del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Bannon, quien ha desembarcado en Bruselas con el objetivo de promover un "movimiento" que aglutine a todos los grupos de la derecha populista antieuropea.

"Cuando me hablan de la democracia 'iliberal', confieso que se me revuelven no sólo las tripas, sino todo lo que me enseñaron en la facultad", comenta Fonseca, doctor en Derecho y ex director general adjunto en la dirección general de Justicia de la CE en Bruselas.

"Efectivamente, hay que respetar la libertad de expresión total, porque toda posición política tiene cabida en nuestros sistemas democráticos, pero no hay que dar en ningún momento la sensación de que son posiciones sensatas, sino que hay que confrontarlas con argumentos democráticos", afirma.

"Pretender que la solución consiste en destruir la integración para resolver todo a nivel nacional lleva a un refrán español muy conocido: 'el pez grande se come al chico'. Que no nos engañen", advierte Fonseca. Por ello, es preciso "osar el debate", insiste.

"No puedo creer en ningún momento que unas fuerzas populistas extremistas, del signo que sean, tengan más argumentos que la gran mayoría de la sociedad europea que hemos construido, este modelo de paz y progreso", argumenta Fonseca.

Y resalta que, entre las medidas propuestas por Juncker el pasado miércoles, "hay tres o cuatro cuyo elemento central es: vamos a 'pelearnos' para que la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo sea un debate con reglas del juego limpias".

En el poco tiempo que queda, el equipo de Juncker plantea luchar "con todos los medios posibles, desde los operadores privados hasta las autoridades públicas", con el fin de evitar las "fake news" (noticias falsas), las intromisiones "y para garantizar que el debate es puramente democrático".

Fonseca se atreve incluso a proponer un eslogan con el fin de animar a la ciudadanía a votar en unas elecciones como las del 26 de mayo próximo, que se anuncian decisivas.

"Votar en Europa y ganar las elecciones europeas en favor de mantener este proyecto es tu futuro, como proyecto de vida personal, de vida profesional y como capacidad para gestionar la cohesión interna de las sociedades", dice.

Hemos dado por hechas, advierte, sobre todo los jóvenes, muchas cosas que ha aportado Europa -la libertad para circular, para estudiar en otro país, para viajar sin cambiar la moneda, para montar un negocio-, pero todos estos derechos están en cuestión.

De modo que, concluye Fonseca, el eslogan electoral está claro: "Si quieres defender los derechos adquiridos, peléate por ellos".