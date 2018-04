La UE observa "debilidad institucional" y la oposición denuncia muestras de fraude

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) constató hoy una buena administración de las elecciones paraguayas pero señaló que se desarrollaron en un "contexto de debilidad institucional", durante una comparecencia después de que la oposición denunciara "muestras claras de fraude"

La jefa de la misión, la eurodiputada liberal Renate Weber, leyó ante los medios el informe preliminar sobre los comicios, que dieron la victoria a Mario Abdo Benítez, el candidato a la Presidencia por el gobernante Partido Colorado.

Antes de esa comparecencia, el candidato a la Presidencia por la opositora alianza Ganar, el liberal Efraín Alegre, denunció que disponen de muestras muy claras de fraude que vamos a ir denunciando caso a caso".

Alegre, a quien los resultados preliminares de la Justicia Electoral dieron una desventaja de un 3,7 por ciento de los votos con respecto a Abdo Benítez, reiteró la postura adoptada el domingo de no pronunciarse al respecto hasta conocer los datos definitivos.

"Nuestra posición en este momento es trabajar en el control de las actas. Nosotros hemos dicho el domingo, el TREP ( Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) es un resultado preliminar", dijo Alegre.

"Vamos a controlar voto a voto, acta por acta y vamos a estar informando a la gente", agregó.

La Justicia Electoral rechazó esa acusación en declaraciones de Luis Salas, director de recursos electorales del organismo.

"No existe fraude", dijo Salas a los periodistas.

Preguntada por la denuncia, Weber respondió que es necesario "esperar a que se termine este plazo de poner impugnaciones y, después, ver las decisiones del Tribunal Superior de Justicia Electoral".

Weber, que estaba junto al español José Ignacio Salafranca, que encabezó la delegación de eurodiputados que acompañaron la misión, dio lectura antes al informe preliminar, que indica que en las mesas de votación se "siguieron los procedimientos asegurando la integridad y la transparencia del proceso".

Sin embargo, se subraya que las "elecciones se desarrollaron en un contexto de debilidad institucional, falta de confianza en las estructuras políticas e inercia judicial".

El informe también afeó "la inclusión de candidatos acusados de corrupción y tráfico de influencias en las listas de los partidos", una decisión que generó, a su juicio, "falta de confianza en las estructuras de los partidos políticos".

En ese sentido, el informe señala "que no hubo suficiente voluntad política para retirar a estos candidatos y los partidos utilizaron como excusa las dificultades en la implementación de los mecanismos internos".

Mencionó también la "incertidumbre legal" provocada por la candidatura al Senado de presidentes y expresidentes, como es el caso del actual mandatario, Horacio Cartes, que según la Constitución tiene prohibido aspirar a un escaño por su condición de senador vitalicio.

Al margen de ello, Weber calificó la jornada del domingo de "organizada y tranquila, con mesas de votación que siguieron los procedimientos".

"La evaluación general de cierre y conteo fue considerado bueno o muy bueno en el 88 % de los casos observados y la transparencia del proceso fue calificada como buena o muy buena en el 89 % de las mesas de observadas", apuntó.

Por su parte, Salafranca (Grupo del Partido Popular Europeo), intervino para adherirse a la declaración preliminar de la MOE-UE.

"La delegación del Parlamento Europeo (PE) se adhiere a la declaración preliminar de la MOE-UE. La delegación del Parlamento Europeo quiere añadir que no ha observado durante la jornada electoral factores que comprometan sustancialmente los resultados provisionales", comentó Salafranca.

La delegación del Parlamento Europeo estuvo representada además por otros parlamentarios como el español Ramón Jaúregui, quien valoró el proceso electoral.

"Que no haya manipulación, que no haya fraude, que la voluntad popular no sea adulterada por manipulación de resultados y que hagan ganador al perdedor. Yo pienso que eso está asegurado", declaró.

La autoridad electoral sigue el procesamiento de las actas, pese a que algunas voces de la oposición ha exigido la suspensión.

Ese proceso se extenderá hasta la primera semana de mayo y se espera que los resultados oficiales estén para el 31 de mayo.