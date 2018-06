La UE propone una nueva ley electoral que dejaría fuera del Parlamento Europeo a los minoritarios

El Consejo de la Unión Europea, que forman los Gobiernos de los países miembros, propuso hoy subir el umbral de voto necesario en las elecciones europeas del 2 % al 5 % en las circunscripciones de más de 35 escaños, incluidas las circunscripciones únicas nacionales, como España.

La medida, que será refrendada por la Eurocámara en la sesión plenaria de julio para que pueda entrar en vigor de cara a los comicios al Parlamento Europeo de mayo de 2019 en los países donde tienen más prisa en hacerlo, como Alemania, podrá aplicarse en la mayoría de Estados, como España, de cara a las europeas de 2024, confirmaron a Efe fuentes parlamentarias.

En España, las europeas son en sistema de circunscripción única y desde la próxima legislatura contarán con 59 escaños (5 más que hasta ahora por el reparto parcial de los eurodiputados del Reino Unido pactado por el resto de socios para después del "brexit").

La propuesta se enmarca en un conjunto de medidas para poner al día la ley electoral europea de 1976, que incluye facilitar la votación a los ciudadanos comunitarios residentes en terceros países, así como establecer sanciones para evitar que la misma persona no vote en más de un país.

El acuerdo se basa en una primera propuesta de la Eurocámara de 2015, donde también se incluía la petición de reconocer distintas formas de voto, como el electrónico, que han salido adelante.

Tras el acuerdo en el Consejo, el eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui, involucrado en la propuesta, explicó a Efe que Alemania "presionó" por el establecimiento de un umbral de hasta el 5 % para restringir el acceso de formaciones minoritarias antieuropeistas.

En el caso de España, sin embargo, consideró que se abogará por no elevar del 2 % el umbral mínimo por circunscripción para no restringir opciones de voto y que en cualquier caso no será aplicable antes de las elecciones de 2024.

Jáuregui valoró que se trabaje por una ley electoral europea que armonice disposiciones en los veintisiete países, si bien se mostró crítico porque el Consejo haya descartado medidas que proponía la Eurocámara como las "listas cremallera" o la posibilidad de dar voto a los europeos entre 16 y 18 años, entre otras.