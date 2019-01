La UE ofrece aclaraciones mientras espera al voto del "brexit" en Londres

La Unión Europea (UE) aguarda la votación del acuerdo del "brexit" el próximo martes en la Cámara de los Comunes y, mientras tanto, se limita a ofrecer aclaraciones sobre el pacto para facilitar la ratificación en Londres.

NO A LA RENEGOCIACIÓN

"Hemos dicho en el Consejo Europeo y la Comisión, de forma armonizada, que no habría renegociación, pero que puede haber aclaraciones", declaró el viernes el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, durante un viaje a Bucarest.

Recalcó que las aclaraciones "no deben confundirse con una renegociación, sobre todo, en lo que respecta a la solución de emergencia para evitar una frontera física en Irlanda", la cuestión más espinosa para que el acuerdo de la retirada del Reino Unido salga adelante en la Cámara de los Comunes.

De todas formas, el político luxemburgués prefirió no dar "detalles" sobre las discusiones con la primera ministra británica, Theresa May.

"Espero siempre que haya acuerdo, no me gustan las perspectivas de que no lo haya, porque sería un desastre para nuestros amigos británicos y para los europeos continentales", constató.

PREPARATIVOS PARA UN "BREXIT" SIN ACUERDO

Pese a esas palabras, Bruselas prepara desde hace meses planes para afrontar un "brexit" sin acuerdo y en diciembre presentó medidas para proteger a los sectores más afectados por una posible salida desordenada, como el transporte aéreo.

De esas iniciativas se desprendía que las aerolíneas españolas Iberia y Vueling, parte del grupo británico IAG, se enfrentan a la posibilidad de no poder volar dentro de España con un "brexit" sin acuerdo.

Para evitar los efectos de esa retirada brusca, Bruselas plantea extender de forma temporal ciertas licencias para el transporte aéreo.

Sin embargo, los permisos excepcionales que otorgará la UE tras el "brexit" a aerolíneas británicas, y tan solo durante un año, se limitarán a vuelos directos entre una ciudad del Reino Unido y un aeropuerto de la UE. No se permitirán vuelos domésticos dentro de la UE o conexiones con escala en Europa a aerolíneas del Reino Unido.

Así, Iberia y Vueling deben acreditar ante la Comisión Europea que son empresas controladas por accionistas españoles o del resto de la UE tras el "brexit".

RETRASO DE LA SALIDA BRITÁNICA

Más allá de los preparativos para un posible "brexit" sin acuerdo, dadas las dificultades para ratificar el pacto de retirada en la Cámara de los Comunes, el Reino Unido podría solicitar retrasar la fecha de la salida, prevista para el próximo 29 de marzo.

En cualquier caso, el Gobierno británico ha descartado en público esa opción, que para convertirse en realidad también exige el visto bueno unánime de los veintisiete países que seguirán en la Unión tras el "brexit".

La celebración de las elecciones al Parlamento Europeo (PE) entre el 23 y el 26 de mayo plantea otro obstáculo al aplazamiento de la marcha británica.

Los tratados europeos no establecen un límite a la hora de prorrogar el artículo 50 del Tratado de la UE, que fija el procedimiento para la salida de un Estado miembro, incluido un plazo inicial de negociación de dos años desde que se notifica la intención de dejar el club comunitario -lo que Londres hizo el 29 de marzo de 2017- hasta que se produce la salida efectiva.

Pese a la ausencia de un límite temporal en el tratado, todos los Estados miembros de la Unión Europea están obligados a celebrar elecciones a la Eurocámara en su territorio y, por lo tanto, el Reino Unido solo podría retrasar su salida de la UE hasta finales de mayo, antes de que tengan lugar los comicios, o convocar elecciones europeas.

De hecho, fuentes del Parlamento Europeo precisaron a Efe que si el Reino Unido solicitara retrasar el "brexit", en la Eurocámara se trabaja con la hipótesis de que se posponga hasta finales de mayo, antes de que se escoja en las urnas a los eurodiputados de la próxima legislatura del Parlamento.

Sin embargo, el nuevo PE no se constituirá hasta el 2 de julio y las fuentes no descartaron que se retrasara la retirada del Reino Unido más allá de mayo si Londres y Bruselas alcanzaran un acuerdo al respecto.

LA APROBACIÓN EN LA EUROCÁMARA

El acuerdo del "brexit" también debe recibir el visto bueno del Parlamento Europeo, que confía en votarlo en febrero o marzo.

No obstante, el PE también espera a Londres para actuar y las fuentes parlamentarias indicaron que si Westminster rechaza el martes el acuerdo, la Eurocámara acelerará el proceso para aprobar las medidas sobre un "brexit" sin pacto.

LA RETIRADA DEL ARTÍCULO 50

Una última opción es que el Reino Unido retire de forma unilateral el artículo 50, algo a lo que abrió la puerta una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE el mes pasado. El Gobierno británico ha negado esa posibilidad en público.