UPN avisa a Ábalos que votará en contra de Sánchez si Chivite acaba gobernando Navarra con la abstención de Bildu

Así se lo ha trasladado el diputado de UPN Carlos García Adanero al secretario de Organización de los socialistas y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, en el marco de la ronda de contactos que ha abierto el PSOE para buscar apoyos a la investidura de Sánchez.

García Adanero ha insistido en que su partido trabaja por que ni el Gobierno de España ni el de Navarra dependan de independentistas, tal y como le trasladó la semana pasada el presidente de UPN, Javier Esparza, al Rey.

POR COHERENCIA

Ahora bien, ha advertido de que si al final en Navarra hay un Ejecutivo socialista gracias a la abstención al menos de los diputados de Bildu, UPN votaría, "en coherencia", en contra de la investidura de Sánchez para "combatir el independentismo".

"No podemos dejar que el Gobierno de Navarra esté presidido por una socialista con el voto de Bildu y aquí estar colaborando con el ese PSOE", ha defendido el regionalista navarro, quien, no obstante, ha dejado claro que hoy por hoy UPN no tiene fijada una posición de voto para la investidura de Pedro Sánchez porque "aún no se ha producido nada en ningún sitio".

Eso sí, ha apuntado que la posición del PSOE en estos momentos la están marcando en Navarra tanto Chivite como la cabeza de lista del PSOE al Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, al pretender hacerse con el gobierno y la alcaldía con la abstención y con el apoyo de Bildu, respectivamente, lo que, a su juicio, lleva aparejado un pacto con la izquierda abertzale.

BILDU ES "LA LÍNEA ROJA"

"Sería muy extraño que Chivite llegara al Gobierno de Navarra con una abstención de Bildu sin previamente haber pactado nada. Eso no se lo cree nadie, y nosotros tampoco", ha aseverado García Adanero, sin descartar que esta situación pueda cambiar "en los próximos días".

Preguntado sobre qué haría UPN en el caso de que Chivite acabe gobernando Navarra y la gobernabilidad del país dependiera de sus dos únicos votos, el diputado navarro se ha reafirmado en que su partido no va a acordar con otro que haya pactado con Bildu. "Esa línea roja no la vamos a pasar", ha remachado.